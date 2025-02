Erzurum’un 20 ilçesinde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencileri kapsayan ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlayan "Can Erzurum Projesi" için imzalar, tarihi Erzurum Kongre Binasında atıldı.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlık ettiği törende, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Talay hazır bulundu.Eğitimde Güç BirliğiGerçekleştirilen imza töreni, eğitimde iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak kayıtlara geçti. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Erzurum Şubesinin ortaklaşa yürüttüğü proje, "Çocuklarımız İçin Biz de Varız" mesajını taşıyor.Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: "Eğitimde Toplumun Tüm Kesimleri El Ele Vermeli"Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, törende yaptığı konuşmada Can Erzurum Projesinin, Erzurum’un eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Eğitim, sadece derslerle sınırlı değildir. Çocuklarımızın akademik başarısını artırırken, sosyal gelişimlerini de desteklemek hepimizin görevidir. Bu anlamda Atatürk Üniversitesi olarak projeye her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.Can Erzurum Projesi ile Neler Hedefleniyor?Proje kapsamında Erzurum’un 20 ilçesinde, 20 ilkokul, 20 ortaokul ve 20 lisede çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Köy okullarındaki öğrenciler, öğretmenler ve ailelerle bir araya gelinerek eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, kırsal bölgelerdeki öğrenciler şehir merkezine getirilerek kültürel ve eğitsel gezilere katılacak. Projenin, zamanla 1200 köy okuluna yaygınlaştırılması hedefleniyor.Gerçekleştirilecek etkinlikler arasında; iletişim becerileri ve zekâ oyunları çalışmaları, bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimleri, geri dönüşüm atölyeleri ve yaşam becerileri eğitimleri, Yeşilay farkındalık çalışmaları, tarihi miras gezileri ve kültürel etkinlikler yer alıyor.Gelecek Yıllarda Proje Kapsamı Genişletilecek3 Şubat 2025 itibarıyla hayata geçirilecek Can Erzurum Projesi, ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı olarak uygulanacak. Aileler, öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler ve gönüllülerin aktif katılımıyla sürdürülecek proje, Erzurum’un eğitim ve sosyal hayatına uzun vadeli katkılar sağlamayı amaçlıyor.Destek veren kurumlarCan Erzurum Projesinin ilk yılında destek veren kurumlar arasında Tarz Mobilya, Tema Marketçilik, Macera Offroad, Kar Spor, ASEL Akademi ve Danışmanlık Merkezi ile Kuffeli yer alıyor. Bu kurumlar, "Çocuklarımız için biz de varız" diyerek projeye desteklerini sundular.