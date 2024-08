Erzurum’da bir ilk olan ve “Gülümseyen Kafe” ismi verilen projede down sendromlu ve engelli bireyler istihdam edilecek.Erzurum Olimpiyat Park içinde açılan “Gülümseyen Kafe”nin açılışına protokol üyeleri ve aileler katıldı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, engelli vatandaşların ekonomik problemlerine çare üretmek adına Erzurum’da ilk olma özelliği de taşıyan “Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam” projesini Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı uhdesinde Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Erzurum’da yaşayan engelli, down sendromlu bireylerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarına ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlaması amacıyla, toplumsal gelişmeyi ve refahı artırmak üzere Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Sosyal Gelişmesi Destekleme Programı kapsamında hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Down sendromlu ve engelli bireylerin istihdamına ortam hazırlanması düşüncesiyle geliştirdiğimiz projemiz sayesinde engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını ve toplumsal bütünleşmelerini de sağlayacağız inşallah. Bunun yanı sıra engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, toplumda down sendromlu ve engelli bireyler başta olmak üzere engelli farkındalığının artırılması, engelli bireylerin üretim ve istihdam yoluyla sosyal girişimciliğini ve kişisel gelişimlerinin sağlanması hedeflemekteyiz. Kafemiz; Doğu Anadolu Bölgesi’nde ikinci, Erzurum’da ise ilk “Korumalı iş yeri statüsü” kazanan sosyal tesis olma özelliğini de taşımaktadır” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından davetliler kafenin açılışını yaptı ve birlikte gezdiler.