Gençlik politikalarının geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanan gençlik politika belgesi vizyon çalıştayı, 27 Aralıkta Elazığ’da düzenlenecek.Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirecek. Gençlerin sesini daha güçlü duyurabilmesi ve karar alma mekanizmalarına etkin katılım sağlaması için düzenlenen çalıştayda, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları ve gençler bir araya gelecek. Bu kapsamda, ortak akıl oluşturularak gençlik politikalarını destekleyen çözümler üretilecek. Çalıştayda, gençlerin topluma aktif katılımını artırmak ve ulusal gençlik politikalarını güçlendirmek amacıyla 11 ana başlık ele alınacak. Başlıklar şöyle sıralandı:‘’Afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler ve etik, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik sağlığı ve bilgilendirilmesi, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık, uluslararası gençlik çalışmaları, ortak akılla strateji üretimi.’’Bu başlıklar altında Elazığ’a özel sorunlar tartışılarak, yerel düzeyde oluşturulan çözümlerin ulusal politikalara entegre edilmesi hedefleniyor.