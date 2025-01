M. İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası’na katılan Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Selçuk Can Kuşak, Türkiye 3’üncüsü oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Selçuk Can Kuşak, 25-30 Ocak 2025 tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen M. İzzet Gelegen Gençler ve Büyükler Raffa Şampiyonası’nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sporcumuz Selçuk Can Kuşak’ı tebrik ediyor, bu başarının gelecekte daha büyük dereceler için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Gençlerimize sporun her alanında destek olmaya devam edeceğiz. İlimizde bocce branşına katılım sağlanıyor. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” denildi.