Bitlis, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" ile sinema dünyasını ağırlamaya hazırlanıyor.Bitlis’te 9-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festival için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis merkezde yapılan çalışmalarla tarih dokunun ortaya çıktığını belirtti. Bitlis’i filmler ve diziler platosu olarak kullanmak için çok kıymetli bir önem taşıdığını anlatan Vali Karakaya, "Benim gelen bütün misafirlerim hayran kalıyor. Tabi bunu biraz daha geliştirmek zorundayız. Zoru gitmiş aslında kolayı kalmış. Tarihi kültürel eserlerin restorasyonu şehrimize yerli ve yabancı turistlerin gelmesi için belki daha sonra filmler ve diziler platosu olarak kullanmak için çok kıymetli bir önem taşıyor. Bu çerçevede "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali" şehrimizin tanıtımı için inşallah kayda değer katkılar sağlayacaktır. Tabi bu hemen birden olmuyor, Mardin birden bu noktaya gelmedi. Onlarda yıllar içinde büyük mesafeler kat ettiler. Bizler daha iyisini yapmak durumundayız. Çünkü örnekler üzerinde gidiyoruz. Bu çerçevede toplantımızın ana konusu "Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivali". Bu kapsamda bir mesafe zaten alınmış durumda. Bitlis için yapılan her şeye sahip olmak ve destek olmak durumundayız. Burada siz kıymetli basın mensuplarımıza da şehrimizin tanıtımı noktasında bu festivale yer vermek gibi görevler elbette düşüyor. Zaten sizlerde en az bizim kadar bu işe sahip çıkacağınıza eminim" diye konuştu.Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise festivalin Bitlis ve tanıtımı için faydalı olacağını belirterek, bur tür etkinliklere belediye olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.Festival Danışmanı Kadir Köstekçi, Mardin’in en fazla turist çeken iller arasında olmasının en önemli sebeplerinden birisinin Mardin’de son zamanlarda çekilen dizi ve filmler olduğunu belirterek, "İlimizde bir film festivali düzenlemek en önemli amaçlarımızdan biriydi. Bunu yapmamızdaki en önemli gayelerimizden bir kaçı ilimizin tanıtımına katkı sunmaktı. Şunu çok iyi biliyoruz, ilimiz birçok potansiyele sahip olmasına rağmen tanıtımda birçok noktada eksikliğimiz mevcuttur. Asla kıyas edilmez ama Mardin’in en fazla turist çeken iller arasında olmasının en önemli sebeplerinden birisi Mardin’de son zamanlarda çekilen dizi ve filmlerdir. Aslında ilde birçok el değmemiş hikaye var. Burada filmleştirilecek ve dizi yapılabilecek birçok hikaye var. Aynı zamanda Bitlis’in doğal bir plato olduğuna inanıyoruz. Bu doğal platoda birçok dizi ve film çekilebilir. Bu çekilecek film ve dizilerde ilimizin tanıtımına ciddi katkılar sunacaktır. Bizlerde bu işlerle ilgili bileşenler olarak oturup karar verdik. 9-11 Mayıs tarihleri arasında valimizin ve belediye başkanımızın bilgileri dahilinde Türkiye’de 3’ncü olan Altın Portakal, Altın Koza ve Bitlis’te Beş Minare Film festivali yapmaya karar verdik. Beklediğimizin üzerinde 1700’e yakın film katıldı. Bizler uluslararası Film festivali düzenleyerek dünyanın her yerinden yönetmenleri, oyuncuları, senaristleri ve yazarları inşallah 9-11 Mayıs’ta Bitlis’te ağırlayacağız. Bugün de festivali basın yoluyla duyurmak için bir araya geldik. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Festival Koordinatörü Hakan Torun Oral da, festivale 2 bin 700 filmin başvuru yaptığını ifade ederek konuşmasına şöyle sürdürdü:"Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivaline 2 bin 700’den fazla film başvurusu yapıldı. Bu filmlerin bin tanesinin şartı tutmadığı için elemelere girdiler. Kısa film, uzun metraj, belgesel ve Bitlis’in tanıtımı ile ilgili kategorilerimiz var. Hepsi ödüle tabi tutulacak. Bitlis’in sinemaya anlatacağı çok hikayeler var. Bunun için memleketi birkaç şekilde tanıtabilirsiniz. Bunlar birisi spor, biri turizmdir. Biz de bu işin sanat kısmındayız. Paydaşlarımızla birlikte istişare ettikten sonra Bitlis Beş Minare Uluslararası Film Festivalinin startını verdik. 9-10-11 Mayıs’ta başlıyoruz. 9 Mayıs’ta Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde saat 18.00’de açılışımız olacak."Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Kübra Sivaslıoğlu ve Onur Aykaç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, BETAV Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven, Festival Danışmanı Kadir Köstekçi, Festival Koordinatörü Hakan Torun Oral, ilgili kurum ve STK temsilcileri katıldı.