Muşlu atlet Derya Kunur, İzmir’de düzenlenen 10 Bin Metre Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Türkiye üçüncüsü oldu.3 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de düzenlenen 10 Bin Metre Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Muş’u temsil eden başarılı atlet Derya Kunur, gösterdiği üstün performansla Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışlarda dereceye giren sporcular, 24 Mayıs 2025 tarihinde Fransa’da gerçekleştirilecek Avrupa 10 Bin Metre Yarışmaları’nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Derya Kunur da bu önemli organizasyonda ülkemizi ve Muş’u uluslararası alanda temsil edecek.