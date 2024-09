Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerinin ardından uzmanların sık sık uyarıda bulunduğu Bingöl’de, UMKE Lojistik Merkezi kurulumu tamamlandı. Deprem sonrasında 600 kişinin tedavi edilebileceği sahra hastaneleri de hazırlandı.Geçtiğimiz yıl 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanların en çok uyarılarda bulunduğu ve geçmişte büyük depremlerin yaşandığı Bingöl’de hazırlıklar sürüyor. Muhtemel bir depreme hazırlanmaya devam eden kentte, 105 bin metrekare alanda UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi kuruldu. İçerisinde 3 tip sahra hastanesinin yer aldığı lojistik merkezinde 6 ameliyathane, helikopter pisti, 2 mobil mutfak, 30 yaşam konteynırı, toplantı odaları, koordinasyon merkezi, haberleşme konteynırı, kurtarma araçları, mobil banyo ve tuvalet gibi alanlar muhtemel depremde kullanılabilecek. 200 veya daha fazla yatak kapasitesini de içerisinde barından alanda yine muhtemel bir deprem durumunda 175’e yakın personel görev alacak. Her gün 18 personelin hazır bulunduğu lojistik alanı inceleyen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ilgili kurum amirinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından lojistik merkez için çalışmalara başladıklarını belirten Vali Usta, örnek bir alan kurduklarını belirtti. Vali Usta, “29 Ağustos’ta bölgesel anlamda 7 ilimizi etkileyen ve depremden etkilenen iller dışındaki illerden destek aldığımız bölgesel bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu kapsamda da UMKE sahra çadırlarıyla beraber aktif bir şekilde rol aldı. Tatbikatımız çok başarılı geçtikten sonra bugün tekrar yapılan çalışmaları yerinde görmek için UMKE lojistik merkezine geldik. Bu merkezin şuan da Türkiye’de iki örneği var. Biri Edirne’de biri de Bingöl’ümüzde. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra basın, yayın, akademisyenler muhtemel bir depremin Bingöl’de olacağını belirtti. Biz de bunun ardından hazırlıklarımızın önemini kavradık ve Bingöl’ü tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde lojistik merkez haline getirdik” dedi.’’600 kişiye hizmet verebilecek bir hastane haline getirebiliyoruz’’Alanın 105 dönüm üzerine kurulduğunu aktaran Vali Usta, “Burada 2 mobil mutfağımız, 105 konteynırımızda yaşam alanları, makineler, teçhizatlarımız, sağlıkla ilgili ekipmanlarımız, yaşam alanlarımız, haberleşme merkezlerimizle beraber burası 105 dönüm üzerine kurulu Lojistik Merkez. İçinde 3 sahra hastanemiz var. Sahra hastanemizi kurduğumuz zaman 500 metrekarelik bir alanda 600 kişiye hizmet verebilecek bir hastane haline getirebiliyoruz. Her türlü acil, poliklinik, ameliyathane gibi alanlarımız var burada. İnşallah ihtiyacımız olmaz ama ihtiyaç olduğu zaman da bunun altından kalkabilecek bir altyapıya sahibiz” şeklinde konuştu.UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi hakkında bilgiler veren UMKE sorumlusu Hasan Akkuş ise “İlimizde yapılan bölgesel saha tatbikatı sonrasında bu alanda neler yapabildiğimizi valimize aktardık. Kendisi alanı ziyaret etti. Biz her an deprem olacakmış gibi hazırlık içerisindeyiz. Alanımız zaten Türkiye’de örnek bir alan. Altyapısı, sahra hastanesi alanıyla, helikopter pistiyle, lojistik depolarıyla, koordinasyon merkezleriyle sürekli aktif. Burada 18 arkadaşımız sürekli olarak çalışmakta. 175 ayrıca da gönüllümüz var. Muhtemel bir afet durumunda beraber çalışacağımız arkadaşlarımız var. İnşallah böyle bir afet yaşamayız” dedi.