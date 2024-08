Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kışla Caddesi’nden Millet Bahçesi’ne taşınan esnafları ziyaret ederek çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Taşkın, daha önce esnafa söz verdiği çevre düzenleme çalışmalarını başlatarak, kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.Battalgazi Belediyesi, Millet Bahçesi’ndeki konteyner çarşısında esnafın yaşadığı sorunları çözmek amacıyla başlattığı çalışmalarla takdir topluyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın geçtiğimiz hafta verdiği söz üzerine başlatılan kilit taş döşeme çalışmaları, esnafın yüzünü güldürdü. Toprak zeminde toz ve çamurun ortandan kaldırılması nedeniyle başlatılan çalışma kapsamında 4 bin 150 metrekare alanda kilit taş ve bordür döşeme işlemi gerçekleştirilecek. Böylece esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlar için daha konforlu ve nezih bir ortam sağlanması amaçlanıyor. Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın yanı sıra aydınlatma ve altyapı eksikliklerinin de hızla tamamlanması için görüşmeler gerçekleştiren Başkan Taşkın, esnafın daha rahat ve güvenli bir ortamda ticaret yapması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti."Kanalboyu trafiğe kapatılacak’’Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kışla Caddesi’nden Millet Bahçesi ve Kanalboyuna taşınan esnafları ziyaret etti. Başkan Taşkın, yaptığı açıklamada, esnafların taleplerini dikkate alarak hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Esnaflarımız, ilçemizin ticari hayatının can damarını oluşturuyor. Onların daha iyi koşullarda hizmet sunabilmeleri için gerekli adımları atmaktan asla çekinmedik. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Çevre düzenleme çalışmalarıyla esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlıyoruz. Kanalboyundaki konteyner alanında da incelemelerimizi yaptık. Orası yakın zamanda trafiğe kapatılacak. Eksik yerlere konteynır eklemesi yapılacak. O bölge trafiğe kapatılınca esnaf kardeşlerimiz daha rahat satış yapabilecek. Vatandaşlarımız da daha rahat alışveriş yapabilecekler. Tüm gayretimiz deprem sonrası aksayan ticaretin düzenli ve konforlu bir şekilde devam etmesidir. Bu gayretimize binaen verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta Millet Bahçesi’ndeki konteyner çarşı esnaflarımızı ziyaret ettiğimizde, kendilerine bir söz vermiştik: Konteyner çarşısının aralarındaki toprak zemine kilit taş döşeyeceğiz demiştik. Bu alan şu an toz içinde ve yağmur yağdığında çamura dönüşerek esnaflarımız için büyük sıkıntı oluşturacaktı.. Çalışmalara hemen başladık. Personelimiz dört gündür Millet Bahçesi’nde kilit taş döşeme çalışması yapıyor. Bu sorunu çok kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ayrıca, aydınlatma ve altyapı çalışmaları için ilgili kurumlarla görüştük; bu eksiklikler de kısa süre içinde tamamlanacak. Esnaflarımızın daha rahat alışveriş yapabilmesi hepimizin ortak arzusudur. Amacımız ve gayretimiz, şehrimizi ayağa kaldırmaktır. Esnaf kardeşlerimiz müsterih olsun; biz her zaman onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.Millet Bahçesine taşınan esnaflar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Bayram Taşkın’a teşekkürlerini ilettiler. Millet Bahçesi’ne taşındıklarından bu yana, konteyner dükkânlarının önündeki toprak zeminin toz ve çamurdan geçilmez hale geldiğini belirten esnaflar, başlatılan kilit taş döşeme çalışmasının kendileri için büyük bir rahatlama sağladığını ifade ettiler. Özellikle önümüzdeki kış döneminde çamur sorunuyla karşılaşmaktan endişe duyduklarını ve bu çalışmanın işlerini kolaylaştıracağını, ayrıca araç giriş çıkışlarının düzenli hale getirilmesinin de mal indirip bindirme işlemlerinde büyük bir avantaj sağladığını vurguladılar.