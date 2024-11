Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi, kar yağışının ilk gününden bu yana vatandaşların taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vererek ekipleri sahaya yönlendirdi.Battalgazi Belediyesi, kar yağışının başladığı ilk andan itibaren vatandaşların taleplerini karşılamak ve olabilecek mağduriyetleri önlemek için yoğun bir mesai yürütüyor. Bu kapsamda Çağrı Merkezi’ne ulaşan 514 talep, kısa sürede değerlendirildi ve ilgili ekiplere iletildi. Her bir talebe çözüm sağlanarak sorunlar hızla giderildi.Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi, karla mücadele çalışmalarında önemli bir koordinasyon görevi üstleniyor. Vatandaşlardan gelen taleplerin anlık olarak sahadaki ekiplere yönlendirilmesi sayesinde, özellikle yol açma, buzlanmayı önleme ve ulaşımın güvenliği konularında hızlı müdahaleler gerçekleştirildi. Çağrı Merkezi yetkilileri, ekiplerin 7/24 sahada olduğunu ve vatandaşların her türlü talebine yanıt verebilmek için aralıksız çalıştığını ifade etti.Gelen çağrıların büyük bir kısmı, kapalı yolların açılması ve buzlanma önleme çalışmalarıyla ilgili olurken, ekipler ihtiyaç duyulan tüm noktalara zaman kaybetmeden ulaştı. Karla mücadele ekiplerinin yanı sıra, çağrı merkezindeki personelin de yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerine motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.Battalgazi Belediyesi, Çağrı Merkezi aracılığıyla vatandaşların taleplerine anında cevap vererek, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Yetkililer, kış süresince vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.