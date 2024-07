Ege kıyılarındaki yoğunluktan bunalan 50 kişilik grup, İzmir’den Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine gelerek Tağar çayı suyunda yüzüp sakinliğin keyfini çıkardı.İzmir’de ’Buz Adam’ diye anılan doğasever, dağcı Ali Hıdır Öz’ün organizasyonu ile bir araya gelen grup, Ege sahillerindeki yoğunluktan dolayı yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki Çemişgezek’e gelerek, sadece basından gördükleri ilçenin tarihi ve doğal yerlerini gezdi. Grup, daha sonra ilçede bulunan Tağar çayı kıyısında plaja dönüştürülen alanda zaman geçirdi. Turistler, Tağar çayı kıyısında yöre yöre oyunlar sergileyerek, bölgenin yöresel ürünlerinin ve coğrafi işaretli dutunun tadına baktı.Bodrumun kalabalığından sıkılıp Tunceli’nin yolunu tuttularGeziyi organize eden ‘Buz Adam’ lakaplı dağcı Ali Hıdır Öz, "Şimdi biz arkadaşlarla bir araya geldik. Tatile gidelim dedik. Arkadaşlar dedi ki tatile nereye gidelim, İzmirliyiz dedik. Bodrum’a gidelim. Baktık ki Bodrum’un taşı toprağı hepsi kapalı olmuş, sahiller insan dolu. Sonra karar verdik dedik ki kardeşim biz gidelim Çemişgezek’te yüzelim. Bugün Çemişgezek’te yüzeceğiz. Hem doğanın derinliği güzelliği, hem de nehirdeki mutluluğumuz her şeye bedel. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Burası serin, doğanın güzelliği, tarihi yapılar, güzel yerleri var. Bütün arkadaşlarımız da burada. Yüzüyorlar, su topu oynuyorlar. Arkadaşlarımızın burada çok memnun kaldıklarını düşünüyorum. Bütün doğaseverlerin Tunceli’yi ve özellikle bu sahili, nehri görüp yüzmelerini tavsiye ediyorum" dedi."İlçe bizi çok şaşırttı"Çemişgezek gezisinin kendisini mutlu ettiğini aktaran Zekeriya Gümüş, "Ben Aydın’dan gelerek bu bölgeyi ziyaret ediyorum. Bu ziyaret çerçevesinde hem tarihi mekanları, doğasını, folklorik öğelerini ve ilçelerdeki bir takım gelişmeleri de yerinde izliyoruz. Ziyaretimizden memnunuz. Çemişgezek ilçesi ve çevresi gerçekten şaşırtıcı. En önemlisi coğrafi özellikleri. Folklorik özelliklerini zaten uzaktan biliyoruz. Burada da görüldüğü gibi insanlar nehirde yüzüyorlar. Güneşleniyorlar. Sporlarını yapıyorlar. Yine karşıdaki tarihi, doğal yapıları gördük. Gerçekten ilginç ve güzel. En önemlisi de turistik bir yer olmuş artık burası. Yani buranın mutlaka bilinmesi ve gezilmesi açısından önemli bir yer" diye konuştu.Ege sularından sonra Çemişgezek sularında yüzmenin keyfini çıkardılarEge sularından sonra Çemişgezek’in serin sularında yüzmenin keyif verici olduğunu söyleyen Gülden Topbaş, "Ben İzmir’den geliyorum. Bugün Çemişgezek’teyiz. Çok keyif aldığımız bir gün oldu. Üç gündür buradayız aslında ama sanırım en çok burada keyif aldık. Ben doğma büyüme İzmirliyim. Tüm Ege sularında yüzdüm. Ama Çemişgezek Tağar çayı bambaşkaydı. Bence herkesin buraları görmesi, doğayı, tabiatı içinde, buz gibi sularında yüzmesi gerekiyor. Çok keyifliydi gerçekten" şeklinde konuştu.Sevil Gök Bozkurt ise, "Ben İzmir Tire’den geliyorum. 50 kişilik bir grupla geldik. Gezip gördük. Tunceli’ye geldiğimde gerçekten hayal kırıklığına uğramadım. Nefis bir doğayla karşılaştık. Tertemiz akan nehirleri gördük. Tağar çayındayız, Çemişgezek’teyiz. Çemişgezek benim beklediğimden daha da büyük ve daha farklı bir ilçe. Özellikle coğrafi yapısı çok farklı. Jeolojik yapısı çok farklı. Birazdan gideceğiz, gezeceğiz, tarihi yapıları da göreceğiz. Selçuklulardan kalma Yelmaniye Camisi’ne de gittik. Bugün de Tağar çayı kıyısındayız. Buz gibi bir suya girdik, eğlendik" ifadelerine yer verdi."Hiç bilmediğimiz bir yerde günlerimiz harika geçiyor"İzmir’den Çemişgezek’e gelen jeoloji mühendisi Tülin İçözü, "Bu geziyi aslında çoktandır planlıyordum. Hakikaten fırsatını yakaladım ve geldim. Buranın özellikle jeolojisi, doğal güzellikleri beni büyüledi. Bizim başka jeoparklarımız var Kula gibi, İda Madra Jeoparkı gibi ama buranın da Tunceli’nin bütün ilçeleri ve güzellikleriyle beraber son derece çekici bir jeolojik yapısı var. Bilimsel kapsamda jeopark haline gelmesi çok sevindirici olur. Ben çok beğendim. Çemişgezek gerçekten şaşırtıcı ve son derece özgün. Ve dediğim gibi tarihi, jeolojisi ve insanlarıyla son derece sıcakkanlı, dostane yapıları var. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.Manisa’dan Çemişgezek’e gelen Huriye Deniz ise, "Şu an harika bir yerdeyiz. Çok değişik bir coğrafya. Bizim Ege’ye benzemiyor. Her şey farklı. Dağlar farklı, ağaçlar farklı, insanlar farklı. Kültürler çok değişik, çok hoş yani. Hiç bilmediğimiz bir ortamın içindeyiz ama günlerimiz harika geçiyor. Çok güzel" diye konuştu.