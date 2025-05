Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Selçuklu Mahallesi ve Çevreyolu üzerindeki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi sohbetlerin yaşandığı ziyaretlerde Başkan Taşkın, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı.Göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyerek ilçe halkına dokunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Selçuklu Mahallesi ve Çevreyolu üzerindeki esnafı ziyaret ederek alışveriş yapan ilçe halkıyla sohbet etti. Ziyaret sırasında mahalle sakinleri ve esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Taşkın, yerel yönetim olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. Başkan Taşkın, "Battalgazi’mizi birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız." mesajı verdi."Çalışmalar hızlı ilerliyor"Esnaflardan gelen sorulara da cevap veren Başkan Taşkın, çarşı merkezinin kısa sürede teslimlerin başlayacağını kaydetti. Başkan Taşkın, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya ziyareti sırasında Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı civarındaki iş yerlerinin bir kısmının Temmuz ayı itibariyle teslim edileceğini ifade etmişti. Çalışmalara baktığımızda hızlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. İnşallah da belirtilen tarihte teslimler başlayacaktır. İlk etap teslimlerinin başlamasıyla Malatya çarşısı hareketli günlerine geri dönecektir. Hak sahiplerinin yeni yerlerine de taşınmasıyla artık Malatya cadde sokakları da normale dönecektir. Hükümetimiz 11 ilde olduğu gibi Malatya’nın da tam anlamıyla yaraların sarılması için çalışmaları yürütüyor. Bizler de yerel de bu çalışmalara destek oluyoruz. Hükümetimizin de söz verdiği gibi 2025 yılı içerisinde tüm hak sahiplerinin yeni yuvalarına, yeni iş yerlerine kavuşturmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi."İlçemizi hep birlikte güzelleştireceğiz"Belediye olarak ilçe halkına dokunan çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Taşkın, "ilçemiz sınırları içerisinde kırsal demiyor, uzak yakın dinlemiyor her noktaya yatırımlar yapıyoruz. Asfalt serimi, alt yapı, kaldırım ve yol açma gibi belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra yeni yatırımlar da hayata geçiriyoruz. En büyük ihtiyaçlarımızdan biri olan taziye evleri ve semt konakları yapıyoruz. Kısa sürede birçok mahallemizde bunu hayata geçireceğiz. Bazıları tamamlanma aşamasına geldi. Her kesimi düşünüyoruz ve buna göre çalışmalar yapıyoruz. Kadın Yaşam Merkezi de yine önemsediğimiz projelerdendi ve merkezim hizmete açıldı. Kadınlarımız için güzel bir sosyal alan oldu. Çalışmalarımızı ihtiyaç doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Esnafımızı, vatandaşımızı da ziyaret ederek ihtiyaçları not alıyoruz. Talepler kadar öneriler de bizim için önemli. Biz ilçemizi hep birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.