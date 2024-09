Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, T3 Vakfı Eğitmen Kampı Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, “Hedefimiz, Erzurum’u bilimin de başkenti yapmak ve bu yolda birlikte ilerlemek” dedi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen T3 Vakfı Eğitmen Kampı Açılış Töreni’ne T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da katıldı. Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirmek ve dünyada söz sahibi olmak adına gençlerimize rehberlik etmekteyiz. Bu noktada eğitmenlerimizin rolü ise hayati önemdedir. Geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştiren, onlara ilham veren eğitmenlerimiz, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Onların özverili çalışmaları sayesinde gençlerimiz, yerli ve milli teknolojiler geliştirme yolunda kararlılıkla ilerlemektedir” diye konuştu.“Yazılım Teknolojileri Akademisi kurduk”“T3 Vakfı ile bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attık” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “T3 Vakfı ile olan iş birliğimiz, gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturma hedefimize her geçen gün daha da katkı sağlıyor. Bu iş birliği sayesinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine olan inancımız güçleniyor, yeni projelerle geleceğe olan umutlarımız daha da yeşeriyor. Teknolojide Milli Dönüşümün mimarları ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarla birlikte, her yaştan bireyin bilimsel farkındalığını artırarak ve bilim dünyasındaki keşif yolculuklarına ilham verirken gençlerimizin hem kendileriyle barışık, hem de milli değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleceğin liderlerini yetiştirme hedefimiz doğrultusunda, bilim merkezimiz her geçen gün büyüme sürecine devam ediyor. Yeni sergi alanları, atölyeler ve eğitim programlarımızla genişleyen merkezimiz, bilim ve teknoloji alanında her geçen gün daha fazla insana ulaşarak ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Aynı zamanda, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla kurduğumuz Yazılım Teknolojileri Akademisi ile yazılım ve bilişim sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyoruz.”“Gençlerimizin Hedeflerini Dijital Dünyaya Taşıyacağız”Başkan Mehmet Sekmen, “Gençlerimizi yalnızca bugünün değil, yarının teknolojilerine hazırlayarak, onları dijital dünyanın merkezine taşımayı amaçlıyoruz. Milli teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda, yerli yazılım çözümlerinin geliştirilmesi ve küresel pazarlara sunulması konusunda da kararlı adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.“Erzurum’un soğuk kışını, sıcak bilimsel etkinliklerle ısıtan Kış Bilim Festivali, her yıl olduğu gibi 2025’te de halkımızla buluşacak. Hedefimiz, bu festivali geleneksel hale getirerek, Erzurum’u hem kışın hem de bilimin başkenti yapmak ve bu yolda birlikte ilerlemek” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Türkiye’nin dört bir yanından katılan takımlarla gerçekleştireceğimiz Gelecek Tarımda Yarışması, tarım ve hayvancılık sektöründe yenilikçi çözümler arayan gençlerimizi bir araya getirecek. Bu yarışma, verimliliği artıracak projeleri teşvik ederek tarımın geleceğini şekillendirecek. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun sadece sanayi ve teknolojiyle sınırlı olmadığını, tarım gibi hayati sektörlerde de inovasyonun temel itici güç olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Türkiye’nin dört bir yanından katılan takımlarla gerçekleştireceğimiz “Gelecek Tarımda Yarışması”, Erzurum’un tarım ve hayvancılıktaki stratejik önemini öne çıkararak gençlerimizi bu alanda inovatif çözümler geliştirmeye teşvik edecek. Bu yarışma, tarımın geleceğini şekillendiren projeleri destekleyerek verimliliği artırmayı ve milli teknoloji vizyonumuzu uygulamayı hedefliyor. İnovasyonun ve stratejinin tarım sektöründeki önemini vurgulayan bu etkinlik, milli teknoloji hamlemizin sadece sanayi ve teknolojiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda tarımda da güçlü bir temel oluşturduğunu gösteriyor.”