Merhum Bekir Öztürk, bugün öğle namazına müteakip Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Polatlar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.Öztürk Ailesi taziyeleri Polatlar Cami Taziye Evinde kabul edecek.

Medya grubumuz olarak, merhum Bekir Öztürk’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.