Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çilesiz Mahallesi’nin ulaşım ağını daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi. Geçit, Yeşilyurt’un yaşam standardının yükselmesi için gece gündüz demeden her daim sahada olduklarını söyledi.Yeşilyurt’un tamamında yürütülen çalışmalarla ulaşım ağını her geçen gün daha konforlu hale getiren Yeşilyurt Belediyesi, ilçenin dört bir tarafında yol yapım, parke taşı döşeme, asfalt serim ve çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin daha estetik, güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması adına Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde gerçekleşen çalışmalar kapsamında Çilesiz Mahallesi’nde planlamaya alınan yollarda teker teker yenileniyor.“Daha güzel ve modern bir Yeşilyurt inşa etmek için hep sahadayız”Vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşım imkanına kavuşmaları adına ilçenin tamamında yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilçeyi konforlu, estetik ve güvenli bir ulaşım ağına kavuşturmaya çalıştıklarının altını çizdi. Hedeflerinin güvenli ve konforlu ulaşımı ilçenin dört bir tarafına yaymak olduğunu dile getiren Başkan Geçit, Yeşilyurt’un inşa ve ihya sürecinin planlı, sistemli ve güçlü yatırımlarla devam ettiğini hatırlattı.Seçim döneminde "Saha çalışmalarını yerinde takip edeceğiz, vatandaşlarımızla iç içe olacağız, birlikte Yeşilyurt’u ayağa kaldıracağız" sözünü yerine getirmeye devam ettiklerini ve 7/24 sahada olduklarının altını çizen Başkan Geçit, “Rutin olarak belirlediğimiz dönemsel planlama ve programlarımız çerçevesinde tüm yaşam alanlarımıza kaliteli hizmetler taşıyoruz. İlçemizde altyapısı tamamlanmış noktalarda yeni yol yapımından mevcut yollarımızın yenilenmesine, yapılan yollarımızın sıcak asfalt serimi veya sathi kaplamasına, mevcut yollarımızın rutin bakımı ve onarımından kilitli parke ve bordür çalışmalarına kadar neye ihtiyaç varsa onu yerine getiriyoruz. İlçemizin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunacak proje üretmeye ve bunları hayata geçirmeye devam etmekteyiz. Ekiplerimiz ilçemizde deprem yaralarını sarmak ve tüm yaşama alanlarımızı ayağa kaldırmak için olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar, tüm mesai arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın isteklerine daha hızlı cevap vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, tüm ekibimizle her daim sahadayız. Çilesiz mahallemizde iklimsel şartlar ve aşırı kullanımdan dolayı bozulan ve deforme olan yollarımızı ekiplerimiz baştan aşağıya yeniliyorlar. İlçemizin hareketli noktalarından olan Çilesiz’de araç ve yaya trafiğini güvenli hale getiriyoruz. İlçe genelinde ulaşımı daha da konforlu hale getirip vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayata geçen her yatırım ve hizmetimiz ilçemizde yaşayan hemşerilerimize her anlamda konforlu bir yaşam sağlamak içindir. Yeşilyurt’u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Tüm hizmetlerimiz hemşerilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.