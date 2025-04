Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, zorlu Fatih Karagümrük maçı öncesi gündeme air değerlendirmelerde bulundu.Son oynadıkları zorlu üç maçtan da galibiyetle ayrılarak kalan 7 haftaya daha umutlu ve daha inançlı girdiklerini dile getiren Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, "Hedefimiz belli, inşallah bu hedefe hep birlikte kavuşacağız. Asla unutmamamız gereken zorlu süreçlerden geçtik hep birlikte. Önce transfer tahtamız kapandı. Bir çok oyuncu kulübümüzden ayrıldı. Stadımız depremden etkilendi, kapatıldı. 2 sezon üst üste 3 puanımız silindi. Ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kulüplerden biri olduk. İki sezon bu zor şartlar altında tüm futbol otoritelerinin kesin düşer dedikleri Erzurumspor’umuz; beklenilenin aksine o iki sezonda ligde kaldı ve akabinde yaklaşık 40 dosyayı bulan transfer yasağını kaldırdığı ilk sezonda oldukça çekişmeli geçen bu ligde, yüksek bütçeli, geniş oyuncu kadrosuna sahip takımlarla mücadele etmesine rağmen başka hedeflere yürüyor" şeklinde konuştu."Bizler de bugün aynı sonu yaşayabilirdik"Kendilerinde sonra transfer yasağı almasına rağmen bir çok kulübün bulundukları liglere tutunamadıklarını hatırlatan Başkan Dal, "Bunlar 2. Lige, 3. Lige hatta amatör liglere düştüler. Bir çok kulüp de bu sonu yaşayacak gibi görünüyor maalesef. Gerek kurdan dolayı gerekse gecikme faizinden ötürü bu borçlar zaman geçtikçe artıyor ve kulüplerin toparlanmaları zor gözüküyor. Bizler de bugün aynı sonu yaşayabilirdik. Fakat gün geçtikçe hep beraber daha fazla kenetlenerek, sabırla, inançla, azimle, daha çok çalışarak ve inanarak bugün bambaşka bir noktaya geldik. Pendikspor maçı bizim için önemli bir dönüm noktasıydı. Hep beraber zorlu bir sınav verdik. Çok şey duyduk, kulübümüze hiç bir faydası olmadığı gibi zarar vermekten başka bir işe yaramayan belli kısmi mihraklar tarafından ağır bir şekilde eleştirildik, ama kulaklarımızı tıkadık, takımımıza ve birbirimize olan inancımızdan asla taviz vermedik" dedi."Son 7 final maçımız kaldı""Geçtiğimiz haftalardan daha zorlu bir periyotta olduğumuzu unutmamamız, başarılı olmamızı istemeyenlerin oldukça fazla olduğu, saha dışı bir çok entrikanın olabileceği, camiamızı karıştırmak isteyen, nifak tohumları ekmek için fırsat kollayanların tetikte beklediğini hatırlatmak istiyorum" diye konuşan Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, " Her zamankinden daha sabırlı, daha inançlı olmamız ve daha sıkı kenetlenmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hedefi hep birlikte koyduk ve hep birlikte yürüyoruz. Öncelikle Teknik Direktörümüz, değerli hocamız Hakan Kutlu ve ekibine, gurur duyacağımız bir performansla ligin ilk haftasından beri aslanlar gibi mücadele eden; kaptanlarımız başta olmak üzere, yerli, yabancı ve genç futbolcularımıza, futbolcularımızın her daim yanında olan destek personelimize, kulüp personelimize, bizlere güç veren yerel basınımıza, iklim şartlarına aldırmadan, gün, saat farketmeksizin, evimizde veya deplasmanda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza, TV başında bizi destekleyen dualarıyla yanımızda olan Erzurumspor camiamıza, ekonomik olarak yanımızda olan değerli isimlere, bizleri destekleyen değerli büyüklerimiz onursal başkanımız Erzurum Büyükşehir Belediye başkanımız Sn. Mehmet Sekmen Bey’e, İçişleri eski bakanımız Erzurum milletvekilimiz Sn. Selami Altınok Bey’e, değerli milletvekillerimize, Milli Eğitim Bakanımız Sn. Yusuf Tekin Bey’e, Sn. Valimiz Mustafa Çiftçi Bey’e ve ilimiz bürokratlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu."Vefasıyla bizi her daim güçlü kılan taraftarımız var"Erzurumpsor FK Başkanı Ahmet Dal, stad ile ilgili gündemi değerlendirirken, şöyle devam etti, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği stadımızın proje süreçlerinin tamamlanarak en kısa sürede inşaatına başlanacağı müjdesini aldığımızı, bu süre zarfında maçlarımızı oynayacağımız Kazım Karabekir stadımızın zemininin de lig biter bitmez bakıma alınması için ihale ve bütçe onaylarının alındığını, zeminin hibrit çime çevrileceğini, kulübümüzün alttan ısıtmalı antrenman sahasının tamamlandığını sadece çim serim işinin kaldığını, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle tesislerimizin içerisinde yeni A Takım ve altyapı binasının yapımına da önümüzdeki günlerde başlanacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Vefasıyla bizi her daim güçlü kılan büyük Erzurumspor taraftarımıza saygılarımızla"