Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Türkiye Kültür Yolu Festivalinde Elazığ’ın yer almamasının şehrin turizmi adına önemli bir eksiklik olduğunu belirterek, kentin festival kapsamına alınması amacıyla il yöneticileri ve siyasilere görev düştüğünü, bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli her türlü desteği vereceklerini söyledi.ETSO Başkanı İdris Alan, 16 ilde düzenlenen, son olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri illerinin de eklenmesiyle 2025 yılında 20 ilde gerçekleştirilecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği Türkiye’nin en kapsamlı festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivalinde Elazığ’ın yer almamasının şehrin turizmi adına önemli bir eksiklik olduğunu, ilimizin festival kapsamına alınması amacıyla il yöneticilerimiz ve siyasilerimize görev düştüğünü, bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Elazığ’ın turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesi ve şehrin tanıtılması yanında ekonomiye katkı sunulması adına son zamanlarda önemli adımlar atılıp çalışmalar yapılmasını önemli ve değerli gördüklerini aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığ’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamına alınması konusunda şehir olarak güçlü bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye’de tek, dünyadaki en büyük festivallerden biri olarak görülen, festival ruhunu şehirlerle buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Elazığ’ın uluslararası marka değerlerine de katkıda bulunacağını ifade eden Başkan Alan, 20 ili kapsayan festival rotalarının, tarihi ve kültürel miraslarımızı cazibe merkezine dönüştürdüğünü belirtti. Bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, festivale yeni eklenen Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri ile 20 şehre ulaştığını ifade eden Başkan Alan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:’’Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Yılmaz, bu yıl 16 ili kapsayan festival rotasının Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri’nin de eklenmesiyle 20 ile çıkacağını ve bu sayının her yıl aratarak devam edeceğini ifade etti. 2025 yılı festival rotasında yer almayan Elazığ’ın 2026 yılı rotasına alınması için şehir olarak güçlü bir çalışma başlatarak öncelikli hedeflerimiz arasına almalıyız.”Elazığ’ın muazzam bir tarih, birçok medeniyetten izler taşıyan eserler, Harput, Hazar Gölü, kanyonlar, gastronomi, mahalli musiki ve eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Başkan Alan, “Bu değerler ve güzellikler, Kültür yolu festivali yeni değerler, zenginlikler katacaktır’’ dedi.İllerin tarihi, turistik ve kültürel unsurlarını baz alarak Türkiye Kültür Yolu Festivaline dahil edilmesine karar veren heyetin ilimize davet edilip şehrimizin tüm değer ve güzelliklerini bir senaryo halinde aktarılarak Harput’un UNESCO geçici dünya kültür mirası listesinde olması avantajıyla sonuç alınabileceğini ifade eden Başkan Alan, bu konunun şehir gündemine gelmesi gerektiğini ifade etti.Bacasız sanayi olarak görülen ve ülkenin en önemli gelir kaynağı olan turizmin Elazığ’da da gelişmesi ve potansiyellerin tümüyle hareket geçirilmesiyle mümkün olacağını belirten Başkan Alan, kent yöneticilerinin, milletvekillerinin ve STK’ların bu konuya yoğunlaşmaları gerektiğini ifade etti.“Elazığ’ın, festival kapsamına alınması için ortak hareket edilmeli’’Şehirlerin ekonomik, sosyokültürel hayatı ve tanıtımına önemli oranda katkı sağlayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlendiği için illerin resmi kurumlarına çok yük olmadığı gibi şehrin değerlerinin tanıtılarak ekonomiye ve turizme kazandırmasını getiren Kültür Yolu Festivaline Elazığ’ın da dahil olması için tüm şehir olarak hem kamu kurumlarımız hem medyamız hem de STK’larımıza büyük görev düştüğünü ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “Şehir olarak bu konuyu öncelikli gündemlerimiz arasına almalı ve yapacağımız çalışmalarla iki yıl içinde festival kapsamına alınma hedefini önümüze koymalıyız. Son yıllarda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın başta Harput olmak üzere ilimiz turizm ve tanıtımına katkı sunacak çok sayıda müze ve farklı sosyal ve kültürel faaliyetleri hayata geçirdi. Elazığ’ın zengin tarihi ve kültürel mirası ile gastronomisin daha geniş kitlelere ulaştırılması adına ilimiz Valisi Numan Hatipoğlu’nun gayretli çalışmaları yine son günlerde ilimiz milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın THY Genel Müdürü ve ekibiyle ilimizin turizmin geliştirilmesi ve tanıtımına yönelik çalışmaları, milletvekillerimiz Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı’nın Bakanlık nezdindeki gayretleri ile ilimiz milletvekilleri Semih Işıkver ve Gürsel Erol’un ortaya koydukları hedeflere, Kültür Yolu Festivalinin eklenmesi, şehrimiz adına önemli bir adım olacaktır. Bunun gerçeklemesi için şehir olarak birlikte ve güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bu amaçla ilimiz Valisi, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, ilgili kamu kurumları ile STK’lar olarak bu konuya odaklanmalı ve bakanlık nezdinde güçlü bir çalışma yapmalıyız. Ticaret ve Sanayi Odası olarak Elazığ’ın Kültür Yolu Festivali kapsamına alınması için her türlü destek ve katkıyı vermeye hazırız” dedi.