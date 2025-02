İzmir’in Konak ilçesinde başından tabancayla vurulup ağır yaralanan, 3 günlük yaşam mücadelesinin sonunda hayatını kaybeden diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.Olay, 21 Şubat Cuma günü saat 16.20 sıralarında Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarında bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (35) diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez’in (49) oturduğu eve geldi. Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez’i başından vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düşmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesinin 3’üncü gününde hayatını kaybetti.Cenazesi İzmir’den Elazığ’a getirilen Düşmez için Hacı Fethi Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Düşmez, Harput’taki aile mezarlığına defnedildi.’’DNA olayı uydurmadır’’Öte yandan, Düşmez ailesinin avukatı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:’’Önce alacak verecek meselesi diye kamuoyuna aktarılan haber saatler sonra bir DNA yalanıyla yön değiştirmiştir. Her şeyden önce cinayeti işleyen katilin normal bir davranış içerisinde olmadığı, eylemi gerçekleştirdikten sonra videoyu annesine göndermesiyle daha net anlaşılmalıdır. Tam bir ruh hastası tavrıyla gerçekleşen bu cinayetin, bir madde bağımlısının ya da şizofren yapıda olan birinin düşünce haliyle yapıldığı kamuoyunun malumudur. Şunu rahatlıkla ve içtenlikle söyleyebiliriz ki DNA olayı tamamen bir uydurmadır. Konunun belgeleri ise gerekli tetkikler sonrasında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ne çocuklarının babası rahmetli müvekkilimdir, ne de karşı tarafa borcu olan o dur. Her yönüyle mağdur olan taraf bizken, aile iken işlenen cürüm farklı bir noktaya kaydırılmıştır. Kısa süre sonra sizlere konunun tam nedenini ve hangi saiklerle cinayetin işlendiğini aktarabileceğiz. Buradan merhum Mustafa Düşmez’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."