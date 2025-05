Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’ta 23 bin ton kapasiteli lisanslı depo açılışına katıldı. Yumaklı, "Tohum üretiminde artık dünya ülkeleriyle yarışmıyor, onları geride bırakıyoruz" dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş’ta Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nde düzenlenen ’Lisanslı Depoculuk Açılış Töreni’nde konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye’nin tohumculukta dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, üretim planlamasıyla tarımda yeni bir dönemin başladığını söyledi. Yumaklı, Muş’un tarımsal potansiyelinin farkında olduklarını belirterek, bu potansiyelin daha verimli kullanılabilmesi için önemli adımlar attıklarını ifade etti.TİGEM’in tohumculukta önemli firmalardan biri olduğunu anlatan Bakan Yumaklı, "Bu işletme, Tarım İşletme Genel Müdürlüğümüze ait alanı Ar-Ge merkezi ve tohum üretmek için kullanıyor. Burada çok çeşitli ürünlerle ilgili Ar-Ge çalışmalarını yapıyorlar. Üretim Planlaması, 2024 yılından itibaren yürürlüğe girdi. Üretim Planlaması, hangi illerde ürünlerin nasıl üretileceğine dair o ilin üreticileri ziraat odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, üniversiteleri, üretim yapan veya o ilin karar vericileri olan firmalar, kişiler ve kurumlarla gerçekleştirildi. Bir üretim deseni çıkarıldı. Çünkü çok ciddi rakamlarla yatırım yapıyorsunuz. Üretim planlaması, 40 yıllık bir beklenti ve özlemdi" dedi.Bakan Yumaklı, bu yıl 20 ilde akıllı sulama sistemini oluşturacaklarını ve bununla ilgili çalışmaların tamamlanacağını belirterek, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’nin de akıllı sulama sistemlerini kullanmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Yumaklı, "Buradaki lisanslı depo yaklaşık 20 bin ya da 23 bin ton kapasiteli yatay bir mimariye sahip. Birazdan içini depoyu gezeceğiz ama tohumların depolanması esnasında kullanılan teknolojiyle ürünlerin birbirine karışmamasından tutalım da deponun her bir metrekaresinin efektif şekilde kullanılacak. Ülkemizi her alanda olduğu gibi tarımsal üretimin bütün başlıklarında da dünya ülkeleriyle boy ölçüşmek bir tarafa bazılarını geride bıraktığımızı söylemek istiyorum. Tohumculuk da bunlardan bir tanesi. Halihazırda 1.3 milyon tonluk bir tohum üretim kapasitesine geldik. Dünyanın tohumda söz sahibi ilk 10 ülkesi içindeyiz. Son derece önemli. Özellikle geldiğimiz aşamayı bir cümleyle ifade etmek istersem, bugün itibariyle bütün sınırlarımız kapatılmış olsa elimizdeki mevcut tohum üretimi ve kapasitesi gerek kamu gerekse özel firmalarımızın bu konudaki kabiliyetleri bize hiçbir problem yaşatmayacak seviyededir" dedi.Açılışını yaptıkları tesisin Ar-Ge faaliyetleri ve üretim açısından önemli bir merkez olacağını söyleyen Yumaklı, "Bu lisanslı depolarda sadece tohum ürünleri olmayacak. Özellikle bu verimli topraklarda üreticilerimizin ürettiği hububat ve benzeri ürünlerin de lisanslı depolar depolanması ve elektronik ürün sistemi üzerinden satılabilmesi sistematiği de üreticilerimiz açısından son derece önemli. Çünkü eğer bir üretici lisanslı depoya ürününü koymuşsa artık onun için bankadaki parası mesafesindedir. Onu kullanabilir, satabilir, tarımsal kredileri alabilir. Özellikle son 2 yıl projelerin çok yoğun şekilde hayata geçirildiği ve önemli çalışmalara imza attığımız bir dönem oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi ’ambarın anahtarı kimdeyse güç onda’. Öyle bir devirdeyiz. Dolayısıyla sektörümüzün rekabet gücünü artıracak bu tür yatırımları önemsiyoruz. Sektöre yapılan her yatırımın hiç şüphesiz ve şartsız arkasında duran ve bizi cesaretlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Açılışını yapacağımız bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Muş gibi üretim potansiyelinin çok daha ilerilere taşınabileceği bir ilde üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Törende bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır ise Muş’un bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Elbette bu hububatın piyasaya sürülmesi sürecinde depolanması çok önemli. Bu konuda yerlerde depolama yapıyorduk. Hatta içinde bulunduğumuz sahada da bunun yoğun şekilde uygulanması söz konusuydu. Allah’a şükür ki artık devletimizin de bu konuda teşvikleriyle lisanslı depoculuk faaliyetleri ilimizde de çok ciddi anlamda artmaya başladı. Bugün Tiryakioğlu ailesinin deposunu açıyoruz. Yakın Bulanık ilçemizde de benzer bir yatırım bitmek üzere. Onun da açılışını gerçekleştireceğiz. Tesisin, Ar-Ge ve zirai faaliyetlerin, ilimiz tarımına, ülkemiz ekonomisine ve Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi’ne hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, beraberindekilerle açılışını yaptığı tesiste incelemelerde bulunarak tesis hakkında bilgi aldı.Açılışa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Cumhuriyet Başsavcı Hüseyin Kantar, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri, vatandaşlar ve çalışanlar katıldı.