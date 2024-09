Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari’nin yıllarca terörden çok çektiğini belirterek, “Hakkari’de de büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin gelişim ivmesinin sürekli olması temel önceliğimizdir” dedi.Sabah saatlerinde Hakkari’ye gelen Bakan Yaşar Güler, öğretmenevinde gazetecilerle bir araya geldi. Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başlayan Bakan Güler, “Hakkari, birçok alanda sahip olduğu imkânları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin en mümtaz şehirleri arasındadır. Tüm bu güzelliklerine rağmen Hakkarimiz, maalesef yıllarca terörden çok çekti, bölgenin gelişimi yavaş kaldı, gerçek potansiyelini bir türlü gösteremedi. Ancak, kahraman Mehmetçiğimiz ile kahraman jandarmamızın, polisimizin ve güvenlik korucularımızın; hepsinden önemlisi siz Hakkarili kardeşlerimin fedakârlık ve özverisiyle terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Bölgede güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla yatırımlar ile refah da artmaya başladı. Devletimiz; tüm kurum ve kuruluşlarıyla terörün izlerinin bölgeden silinmesi; bu güzel toprakların bir an önce kalkınması için var gücüyle çalışıyor. Yatırım ve projeler, birer birer hayata geçtikçe Hakkari’miz her geçen gün daha da gelişiyor. Turizmden sanayiye, tarımdan kültür ve sanata, eğitimden sportif faaliyetlere kadar hemen her alanda ortaya konulan başarılar göğsümüzü kabartıyor” dedi.Hakkari’de yaşanan değişim ve dönüşüme de değinen Bakan Güler, “Artık Hakkari’de, Mehmetçiğin terörden arındırdığı mağaralar, yaylalar, doğal, göller ve çevresi turizme açılıyor. Böylece Hakkari’nin doğa harikası güzellikleri gün yüzüne çıkıyor. Karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden biri olan Hakkari, kış sporları açısından da büyük potansiyel taşıyor ve bu alanda marka olma yolunda ilerliyor. Terörün baskısından kurtulan Hakkarili gençlerimiz ise eğitim ve spor alanında da elde ettikleri başarılarla gururumuz oluyorlar. Bu anlamda özellikle uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızı, keza 1’inci Lig’e yükselme başarısı gösteren Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımımızı takdirle anıyor; yeni sezonda kendilerine üstün başarılar diliyorum. Artık terörle değil, sporla anılan Hakkari’nin; başta kış sporları olmak üzere çeşitli branşlardaki sportif müsabakalara ev sahipliği yapması ve bunun özellikle son dönemde artması, ayrıca memnuniyet vericidir. En son, Yüksekova’da geniş bir katılımla gerçekleştirilen 6’ncı Cilo Festivali de bunun en güzide örneklerinden biri olmuştur. Bu tarz etkinlikler ile bölgenin kalkınmasının hızlı bir şekilde artması için bütün Hakkarili kardeşlerimin bu huzur ve istikrar iklimine sahip çıkması son derece önemlidir” diye konuştu.Hakkari’nin tarım ve hayvancılık alanında da gerçek potansiyelini ortaya koymaya başladığını vurgulayan Bakan Güler, konuşmasına şöyle devam etti:“Bu alanda verilen desteklerle daha büyük bir gelişim ve yükseliş ivmesi yakalanacağını düşünüyoruz. Maden ve enerji alanında ise önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımlarla Hakkari’nin kendini göstereceğine inanıyoruz. Bu süreçte Millî Savunma Bakanlığı olarak bizler de Hakkari’nin gelişimine yönelik katkılar sunma gayretindeyiz. Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren çeşitli vesilelerle buraya gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde tespit ettiğimiz sorunlara ve taleplerinize yönelik çeşitli çalışmalar yaptık. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla temaslar kurarak sorunların çözümü ve yeni yatırımların devamı için girişimlerde bulunduk. Gelişmelerin takibi açısından Hakkari heyetimizi de birkaç kere Ankara’da ağırladık. Bu temaslarımız sonucunda, vatandaşlarımızdan gelen talep ve beklentiler ile şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik hususlarla ilgili gerekli adımlar atıldı. Bazı konularda ise zamana bağlı olarak ilgili çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan Hakkarili kardeşlerimin talebi doğrultusunda, 2016 yılından bu yana güvenlik gerekçesiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı İpekyolu Caddesi ve 3’üncü Piyade Tümeninin karşısındaki yol yeniden trafiğe açıldı. Yine Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüzden bir teknik ekibi burada görevlendirdik. Bu kapsamda Hakkari’deki 7 okulunun bakım onarımını yapmanın ve okullarımızı eğitime hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”Hakkari’nin çevre-şehircilik ve belediye hizmetlerinde de bugüne kadar görmediği hizmetleri son yıllarda almaya başladığına değinen Bakan Güler, “Burada bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum, belediyemiz artık kaynaklarını vatandaşlarımızın, Hakkarili kardeşlerimin hizmetine sunuyor. Bu şekilde, şehircilik alanında da Hakkari’nin çehresi giderek değişiyor. Özellikle ulaşım anlamında şehir, büyük bir dönüşüm içerisinde. Mahalle araları ve köy yollarına kadar hemen her noktada sürdürülen yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları ile vatandaşlarımız artık konforlu bir ulaşım imkânına kavuşmuş durumda. Hakkari’nin şehirlerarası bağlantı yollarının yapım ve onarım projelerinin de birer birer tamamlanması için ilgili kurumlarımız var gücüyle çalışıyor. Hakkarili kardeşlerim, her şeyin en iyisini, en gelişmişini hak ediyor. Hakkari’de de büyük emeklerle tesis edilen huzur, güvenlik ve istikrar ortamının korunması ve şehrimizin gelişim ivmesinin sürekli olması temel önceliğimizdir. Hedefimiz, Türkiye’nin marka şehirlerinden biri haline gelmesi ve bölgede daha fazla refahın sağlanmasıdır. Netice itibarıyla; Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde ve ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda Hakkari’yi de daha müreffeh, daha güvenli yarınlara taşımak için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şehrin sahip olduğu yüksek potansiyel, çalışkan ve genç insan kaynağı, en önemlisi de teröre ve destekçilerine karşı gösterilen birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, elde edeceğimiz başarıların yegâne dayanağıdır. Bu vesileyle Hakkari’mizin gelişmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan valimize hassaten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.STK temsilcileriyle bir araya gelmesi beklenen Bakan Güler’in daha sonra çarşıda esnafı ziyaret edeceği bildirildi.