Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tüm bölümlerin katılımıyla hazırlanan karma sergide, Gazze’de yaşanan insanlık dramına sanatla tanıklık edildi.Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve hocaların katkılarıyla önemli iki etkinliğe imza atıldı. Gazze: Bir Soykırımın Anatomisi etkinliğe Gazze’deki insanlık ayıbına dikkat çekilmek istenirken, Erzurum Temalı Karma Sergisi ile şehrin kültürel ve doğal zenginliklerine sanatla bakmayı hedefledi. Açılışta Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selim Cinisli’nin, yere serdiği beyaz örtü üzerine kırmızı boya serperek "Sahiplenilmeyen İzler" konulu senografik performans sergiledi. Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, üniversitelerin topluma bilgi sunan, araştırma yapılan özellikle de güncel olaylara vurguda bulunan yerler olduğunu ifade ederek, "Çok değerli öğrencilerimizin değerli eserlerini gördük. Tiyatral bir gösteri ile Filistin’de olan zulümlere değerli öğrencilerimiz ortaya koymaya çalıştılar. Aynı şekilde sunmuş oldukları eserlerle umutlarımızın tükenmediğini bize göstermeye çalıştılar. Biz bu sergiyi gördükten sonra toplumumuzun bu duyarlılığını görünce genç arkadaşlarımızla geleceğe daha umutla bakmayı öğrendik" dedi."Gazze - Bir Soykırımın Anatomisi"İşgalci İsrail’in 21. yüzyılda bütün dünyanın gözü önünde, insanlık tarihinin en vahşi kıyımını gerçekleştirdiğini ifade eden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, "Bu soykırım ’insan hakları’, ’demokrasi’ gibi değerleri gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeleri zapturapt altında tutma aracı olarak kullanan ’çağdaş (!)’ batının her türlü desteği ile yapılmaktadır. Söz konusu değerler silsilesi bu soykırım için rafa kaldırılmış hatta ’yerleşimci’ olarak meşru zemine oturtturulan ’işgalciler’ için bahis konusu bile edilmemektedir. Sanatçı kişiliğin en baskın tarafı olan yüksek ölçekte ’insani duyarlılığa’ sahip olmaktır. Bu itibarla fakülte olarak öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin birlikte gerçekleştirdikleri ’Gazze - Bir Soykırımın Anatomisi’ adlı etkinlikle bu insanlık dışı durumu telin etmeye ve mazlumun sesi olmaya çalışıyoruz" dedi."Hayatını kaybedenlerin sahibi yok"Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Selim Cinisli ise Gazze başta olmak üzere dünyada bir soykırım olduğunu ve insanların öldüğünü hatırlatarak, "Hayatını kaybeden insanların katili ve izleri var. Ancak sahiplerinin yok. Sahipsiz izler içerisindeyiz. Herkes her şeyi konuşuyor ancak vahşet bitmiyor, bir vahşet var ve bu vahşet bitmiyor. Bitmeyen vahşetin içerisindeyiz. Bizler pahalı kıyafetlerimizle kutlamalar yaparken maalesef şu an şu dakika ben burada konuşurken bile bir yerde insanlar ölüyor ve vahşet devam ediyor. Bombalar yağmaya devam ediyor. Biraz da rahatsız etmek istedim bütün izleyenleri, katılımcıları" ifadelerine yer verdi.Erzurum temalı karma sergisiErzurum 2025 Turizm Başkenti’nin, bir yandan tarihi mirası korurken diğer yandan geliştirici ve yenilikçi projelerle şehri dönüştürecek bir dönem açtığını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, "Bu anlamda, Erzurum’un sanatsal kimliğini yüceltmek, üniversitemizi ve şehrimizi bir sanat üssüne dönüştürmek ve halkla birlikte sanatsal-kültürel zenginlikleri paylaşmak amacıyla farklı disiplinlerden sanatçılara ilham vermek istiyoruz. Bizi bir araya getiren şey, sanatın tüm dillerinden, biçimlerinden ve ritimlerinden beslenen bir ortak oluşum sürecidir. Sanatın yerel, ulusal ve evrensel gücünü kullanarak Erzurum’u sadece bir turizm merkezi değil aynı zamanda sanat ve kültür alanlarında dünya çapında görünürlüğü ve bilinirliği olan bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.