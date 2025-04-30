Erzurum ŞEHİRDER yönetimi, son günlerde Erzurumspor FK ile alakalı kamuoyunda yükselen seslerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.ŞEHİRDER Yönetim Kurulu adına konu ile ilgili yapılan toplantının sonuç beyannamesini okuyan ŞEHİRDER Başkanı Uğur Aksu, "Şehir takımımızın cezalara karşı yapacağı itirazlardan sonuç alabilmesi için bütün sivil toplum örgütlerini ve Erzurumluları takımımıza omuz vermeye davet ediyoruz. Konuyla alakalı en kestirme yolun CİMER’dir" dedi."Bir şehrin onuruna ve emeğine yapılan bir saygısızlık"Yapılan açıklamada; uzun yıllardır Türk futboluna katkı sunan, doğunun gururu olan bir kulüp olmanın bilinciyle mücadele veren Erzurumspor’a karşı uzun zamandır reva görülen sistematik haksızlıkları görmezden gelinmeyeceği ifade edilerek, "Erzurumspor bizim göz bebeğimiz ve şehrimizin aksiyon kaynaklarından biridir. En son İstanbulspor maçı sonrası PFDK tarafından kulübümüze verilen cezalarla birlikte saha içinde ve dışında yaşanan olaylar, kulübümüze sistematik olarak yapılan haksızlıkları ve çifte standartları gözler önüne sermiştir. 2 penaltı ve 1 kırmızı kartı es geçilip hem de cezalandırılmaya yönelik eylemleri yok saymayacağız. Özellikle son haftalarda karşılaştığımız hakem hataları, disiplin cezalarındaki ölçüsüzlükler, medya temsiliyetindeki görmezden gelinmeler ve federasyon nezdinde adaletin sağlanamaması; kulübümüzün ve taraftarımızın vicdanını derinden yaralamıştır. Bu yaşananlar sadece bir spor kulübüne değil, aynı zamanda bir şehrin onuruna ve emeğine yapılan bir saygısızlıktır" denildi."Engeller artık tahammül edilemez boyutlarda"Açıklamada daha sonra şöyle denildi, "Erzurumspor’a uygulanan tutarsız hakem kararları, Federasyonun takımlar arası eşitsiz uygulamaları, Disiplin cezalarında adil olmayan yaklaşımlar, Yayınlarda kulübümüzün yok sayılmasını da eklersek; en alt liglerden başlayarak Sayın Mehmet Sekmen tarafından bu aşamaya getirilmiş olan şehir takımımızın bu tür operasyonlara karşı mukavemetli olduğunun bütün herkes tarafından bilinmesi gereklidir. Erzurumspor Başkanı Sayın Ahmet Dal emeklerini, taraftarımızın cefakar tutumuna karşı lobici birkaç PFDK üyesi bilmelidir ki, Süper lig yolunda takımımız önüne koyduğunuz engeller artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır.""Erzurumspor’a karşı sergilenen bu çifte standarda son verilsin""ŞEHİRDER’in bu açıklaması, yalnızca Erzurum ve Erzurumspor camiasının değil, adalet ve eşitlik isteyen tüm sporseverlerin sesi olduğu bilinmelidir" denilen açıklamada daha sonra şu ifadeler kullanıldı, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonu’na, PFDK, Merkez Hakem Kurulu ve Tahkim Kurulu’na çağrımızdır: Erzurumspor’a karşı sergilenen bu çifte standarda son verilsin. Hakem atamaları şeffaf ve objektif bir şekilde yapılsın. Disiplin kararları tüm kulüpler için adil şekilde uygulansın. Biz adalet istiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz, sahada alın teriyle mücadele eden bir kulübün hakkının korunmasını talep ediyoruz. ŞEHİRDER Yönetim Kurulu olarak, Erzurumspor Başkanı Sayın Ahmet Dal’ın çağrısını sahipleniyoruz, mücadelesine omuz veriyoruz ve şanlı bir tarihe sahip Erzurumlu hemşerilerimize seslerini yükseltmelerini ve CİMER gibi kanallardan şikâyette bulunarak takımımızın Tahkim başvurusuna destek adına gerekli tepkiyi ortaya koymalarını tavsiye ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz"