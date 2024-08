Atatürk Üniversitesi ailesi, Malazgirt Zaferinin 953. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Erzurum’dan Muş’a doğru hareket eden heyete, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da eşlik etti.Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibarıyla tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferinin 953. yıl dönümünü kutlamaları, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan ve ordusunun, üstün cesaret ve kahramanlıkları ile büyük bir medeniyetin temellerinin atıldığı alana toplanan insanlar, bu destansı zaferin mimarlarını rahmet ve minnetle yâd etti.Malazgirt Zaferi vesilesiyle tarihin önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden mübarek topraklarda tekrar bir arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Millî Park Alanında düzenlenen Kutlama Programında bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir cuma sabahı, semaya karşı, Malazgirt’te 54 bin er, bestelediler en güzel marşı: Allahu ekber, Allahu ekber" dizelerine atıfta bulunarak, "Bu mısralara ilham veren o günkü imanla, o günkü cesaretle, o günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt’teyiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferinin, milletin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun, zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biri olduğuna vurgu yaparak, "Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Bundan tam 953 yıl önce Sultan Alparslan atının üzerindeyken askerine şöyle seslenmişti; ’Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah’a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir’ O büyük sultan, 953 sene önce Malazgirt Zaferi ile istikbalin bizim olacağını müjdelemişti" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Malazgirt Ruhu, Türkiye’yle Birlikte Türk ve İslam Dünyasında Bir İman Çağlayanı Olarak Gürül Gürül Akıyor”Allah’ın, Sultan Alparslan’a ve ordusuna kendilerinden dört kat daha fazla düşmana karşı 26 Ağustos 1071 tarihinde muhteşem bir zafer nasip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Zaferden sadece 4 sene sonra İznik’te bu topraklardaki ilk devletimiz olan Anadolu Selçuklu devletimizi kurduk. Yaklaşık bin yıldır da Anadolu’yu vatan eylemeye, vatanımız olarak tutmaya devam ediyoruz. Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu, Türkiye’yle birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Allah’ın izniyle üstte mavi gök çökmedikçe, alttan yağız yer yarılmadıkça, kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek. Bu milletin her bir ferdi Malazgirt meydanında bulunan gazilerle, şehitlerle aynı inancı, aynı aşkı, aynı ideali, aynı hassasiyeti taşımayı sürdürecek. Rabb’im bizleri kahraman şehitlerimizin yolundan ayırmasın."Rektör Hacımüftüoğlu: “Üniversitemiz, Türk Milletinin Tarihindeki Bu Tür Dönüm Noktalarını Yaşatmak İçin Her Zaman Öncülük Edecektir”Malazgirt Zaferine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise üniversiteden katılım sağlayan akademik ve idari personel ile böylesine anlamlı bir programa katılmaktan duyduğun memnuniyeti dile getirdi. Rektör Hacımüftüoğlu, Malazgirt Zaferinin Türk milletinin yönünü tayin eden bir zafer olduğunu vurgulayarak: "953 yıl önce ecdadımızın cesaretiyle kazandığı bu büyük zaferi anmak ve bu topraklarda yeniden bir araya gelmek, milletimizin kadim ruhunu bir kez daha hissetmemize vesile oldu. Sultan Alparslan’ın liderliğinde atılan adımlar, sadece bir zafer değil, aynı zamanda Anadolu’nun kapılarını milletimize açan büyük bir medeniyetin başlangıcıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, geçmişten günümüze bu topraklar için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, onların aziz hatıralarını yaşatmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz" dedi.Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin akademik ve idari kadrosunun böylesi tarihi bir etkinliğe katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Üniversitemiz, köklü geçmişi ve milli değerlere olan bağlılığıyla, Türk milletinin tarihindeki bu tür dönüm noktalarını yaşatmak için her zaman öncülük edecektir. Malazgirt ruhu, bizlere birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir gelecek inşa etme azmi vermektedir. Bu anlamlı günün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.Jandarma Mehteran Birliğinin gösteri sunduğu tören, Kur’an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle sona erdi.