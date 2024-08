UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde bulunan 5 bin 500 yıllık Arslantepe Höyüğü’nde yeni dönem kazı çalışmaları başladı. Kazılarda milattan önce 4200-4400 yıllarına ait yeni evler ve evlerde kullanılan fırınlar bulundu.Ağustos ayının ilk haftasında yeni dönem kazı çalışmalarına başlanılan UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’nde bulunan 5 bin 500 yıllık Arslantepe Höyüğü’nde milattan önce 4200-4400 yıllarına ait yeni evler ve evlerde kullanılan fırınlar bulundu.Deprem nedeniyle geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen çalışmaların zor geçtiğini iki ayrı noktada yapılan çalışmalarda birtakım yeni objelere rastlandığını aktaran Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi, yaklaşık iki ay sürecek olan yeni kazı çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu."Yeni evler ve büyük bir fırına rastladık"Çalışmalarda milattan önce 4200-4400 yıllarına ait yeni evler ve evlerde kullanılan fırınlara rastlandığını kaydeden Balossi, “Şu an burada evler bulduk, her biri iki odalı evler. İçerisinde hem ocak hem de fırın olan evler bulduk. Bulunan fırının durumu çok iyi; iki metreden fazla, tek bir aile için normal olmayan akrabalarla birlikte kullanıldığını düşündüğümüz büyük bir fırın, burada kazılara devam edeceğiz. Kazılar iki ay sürecek. Aynı zamanda yeni bir çatı sistemi üzerinde çalışılıyor. Şu an geçici bir çatı var, yeni bir çatı oluşturacağız. Yeni rastlanan bulguları ziyaretçilere daha iyi anlatmak projeler yapmak istiyoruz" diye konuştu.