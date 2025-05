Aras EDAŞ, halkın can ve mal güvenliğinin korunması ve altyapı çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amacıyla Erzincan’da kapsamlı bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Erzincan Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Vali Hamza Aydoğdu başkanlık etti.Toplantıya Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Genel Müdür Yardımcıları, Erzincan İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu ile ilgili kurum ve kuruluşların il müdürleri katıldı. Ana gündem maddesi, Erzincan il sınırları içerisinde sürdürülen altyapı çalışmalarında can ve mal güvenliğini artırmaya yönelik iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesiydi.Elektrik dağıtım hizmeti sunduğu 7 ilde kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için ilgili tüm paydaşlarla düzenli iş birliği yürüten Aras Elektrik, bu toplantıda da ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekti.Genel Müdür Akbaş: "Koordinasyon Olmazsa Güvenlik Sağlanamaz"Toplantıda konuşan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, kurumlar arası eşgüdümün sadece hizmet kalitesini değil, aynı zamanda halkın güvenliğini de doğrudan etkilediğini vurguladı."Altyapı ve kazı çalışmalarına başlamadan önce sağlıklı bir planlama yapılması, ileride yaşanabilecek olumsuzlukları önlemenin temel şartıdır" diyen Akbaş, kentteki tüm çalışmaların koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.Akbaş, "Erzincan’daki toplantımızda tüm taraflarla bir araya gelerek, altyapı süreçlerini nasıl daha güvenli ve verimli halde olabileceğini konuştuk. Özellikle, elektrik dağıtım şebekelerinin bulunduğu alanlarda yapılacak kazılardan önce mutlaka il koordinatörlüğümüze bilgi verilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.Aras EDAŞ, bölgedeki tüm faaliyetlerini, can ve mal güvenliğini esas alarak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirerek sürdürmeye kararlı olduğunu ifade etti.