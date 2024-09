Doğuda 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Ağrı’da altyapı faaliyetlerinin süreçlerini ele almak, bölgeye yapılan yatırımların değerlendirilmesi ve özellikle alt yapı çalışmalarında can ve mal emniyetinin sağlanması için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında toplantı düzenlendi.Ağrı Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Ağrı Valisi Mustafa Koç, Belediye Başkanı Hazal Aras, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Aras EDAŞ Genel Müdür Yardımcıları, Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç, ilçe belediye başkanları ve kurum/kuruluşların il müdürleri katıldı. Elektrik dağıtım hizmeti verdiği bölgedeki 7 ilde kaliteli ve kesintisiz enerji faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli koordinasyon ve iş birliği içerisinde olan Aras Elektrik, ortak çalışılmasının önemine vurgu yaparak, koordinasyon gerektiren konularda hızlı bir bilgi akışı sağlanmasının altını çiziyor.Halkın can ve mal güvenliğinin ön planda olduğu vurgusunu yapan Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Sorumluluk alanımız içinde yer alan elektrik dağıtım şebekelerinin bulunduğu bölgelerde, kurumlar ve 3. şahıslar tarafından yapılması planlanan kazı çalışmalarında, il koordinatörlüğümüze, çalışma öncesi bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, ekiplerimiz ile birlikte daha sağlıklı bir çalışma sürdürerek, halkın can ve mal güvenliğini etkileyecek sorunların ve olası tehlikenin önüne geçmiş olacağız. Bunun yanında kazı sırasında açıkta kablo tespit edilmesi veya kablolara zarar verilmesi durumunda hemen Aras EDAŞ’a bilgi verilmesinin de önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum.” dedi.“Coğrafi Bilgi Sistemi Üzerinden Tespitlerimizi Yapıyoruz”Akbaş, Ağrı’da bulunan tüm havai ve yeraltı hatlarının bulunduğu elektrik dağıtım şebekesi coğrafi bilgi sistemine kayıtlı olduğunu belirterek, “Çalışmalarımıza gitmeden önce buradan yer tespiti yaparak bölgeyi belirliyoruz. Kurumlar ve 3. şahıslarca yapılacak olan kazı çalışmalarından önce bilgi verilmesi durumunda hem bu coğrafi bilgi sistemlerimiz üzerinden sayısal verileri paylaşabiliyor hem de kablo güzergâh tespit cihazı ile ilgili hat güzergahını yerinde gösterebiliyoruz.” dedi. Altyapı çalışmalarındaki bir diğer önemli konunun elektrik dağıtım kutuları olduğunu söyleyen Akbaş: “Yapılan kazı, kaldırım vb. çalışmalarında, bazen saha dağıtım kutusunun (Box) önü kapatılabiliyor ve bu da kutunun kapağının açılmasını engelliyor. Olası bir acil müdahale durumunda da kapağın açılmaması nedeniyle gerekli çalışma yapılamıyor. Bu gibi durumların önüne geçmek adına kazı, kaldırım vb. çalışma öncesinde Şirketimize bilgi verilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.