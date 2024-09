Aras Elektrik, sorumluluk bölgesinde yürüttüğü şebeke, alt yapı, enerji nakil hatları vb. çalışmalarında, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için üst düzey önlemler alıyor.Elektrik dağıtım hizmeti verdiği bölgedeki 7 ilde kaliteli ve kesintisiz enerji faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla sürekli koordinasyon ve iş birliği içerisinde olan Aras Elektrik, ortak çalışılmasının önemine vurgu yaparak, izleme ve değerlendirmeler ile koordinasyon gerektiren konularda hızlı bir bilgi akışı sağlanmasının da altını çiziyor.Kentte yerel yönetimlerle birlikte hizmetlerin yürütülmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş: “Bölgedeki halkın can ve mal güvenliği bizim için ilk sırada yer alıyor. Bunun için de her türlü tedbiri alıyoruz. Özellikle altyapı yapan kurumlar ve 3. şahıslar ile koordineli çalışmalarda olası kazaları önlemek adına yapılacak kazı çalışmalarında, ekiplerimizin mutlaka alanda olması gerekiyor. Yaşanabilecek olası bir aksaklık durumunda, halkımızın tüm iletişim kanallarımız üzerinden bizlere ulaşabilir ve istenmeyen sonuçları böylelikle engellemiş olabiliriz.” dedi.Akbaş: “Bölgemizi etkileyen sorunların giderilmesi için çözüm önerileri oluşturarak elektrik dağıtım hizmetlerinin daha sağlıklı hale getirilmesini ve şebeke altyapısının daha fazla güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Müşterilerimizin can güvenliği ve memnuniyeti öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda da altyapımızı geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.Altyapı çalışmasındaki süreçle ilgili bilgilendirmede bulunan Proje Müdürü Ersin Özler: “AYKOME (Altyapı Koordinasyon Merkezi) tarafından talep edilen kazı çalışmasının yapılacağı alanda güzergâh tespiti için bulunuyoruz. Bölgenin şebeke altyapısı Coğrafi Bilgi Sistemimizde dijital olarak mevcut. Bu nedenle üzerinden çalışmanın yapılacağı bölgeyi teyit ederek geldik. Şu anda da kablo tespit cihazımızla bölgenin iz çalışmasını yapıyoruz. Bunu da kablonun geçtiği bölgeyi, tam olarak nerde ve ne kadar derinlikte olduğu gibi verilerin belirlenmesi için yapıyoruz. Tespit cihazımızla boyanan güzergâh üzerinden kazı çalışmasını başlatarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” dedi.