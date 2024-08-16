Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımları yanında bir çok farklı branşta da sporculara ev sahipliği yapıyor.Short Track’ta (Sürat Pateni) Türkiye-Almanya ortak yüksek irtifa kampı, 8-31 Ağustos arasında Erzurum’da başladı. Erzurum’da devam eden kamp; 3 Alman, 5 olimpik ve 12 Milli-TOHM sporcumuz olmak üzere toplam 20 kişiden oluşuyor. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Alman Milli Takımı sporcuları Erzurum’a hayran kaldı. Alınan bilgilere göre; sürat pateninde Palandöken ve Erzurum’da kamp yapmak isteyen başka ülkelerde sırada bekliyor.