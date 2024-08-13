31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Yeniden Refah Partisi’nden Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi’nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.” dedi.