VAN (İHA) – Van’da 2010 yılından itibaren her sene Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izinleriyle Akdamar Adası ve Anıt Müzesinde düzenlenen ayinin 12’ncisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, bu sene 12’ncisi düzenlenecek olan ayin programı için Van Valiliği koordinasyonunda diğer ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Şahin, “Van; tarihi, doğal ve kültürel birçok zenginliğe sahip bir il. Doğa turizminden kültür turizmine, inanç turizminden sağlık turizmine her çeşit turizmin yapıldığı bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özel izinleriyle her sene Akdamar Adası’nda düzenlenen ayin münasebetiyle ilimize gelecek olan tüm misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak ve ayinin kardeşlik havası içinde sorunsuz bir şekilde geçmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. 8 Eylül Pazar günü Van’ın; kardeşliğin ve huzurun şehri olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Akdamar Adası’nı her sene binlerce kişinin ziyaret ettiğini de belirten Şahin, “2010 yılından bu yana yılda bir kez düzenlenen ayin ile birlikte bu yılda farklı kültür ve inançlardan ziyaretçilerimizi şehrimizde ağırlayacağız. Hedefimiz Van’da turizmi çeşitlendirip yılın 12 ayına yaymak, bunun için turizm çeşitlerinin hemen hemen hepsinin gerçekleştirildiği ilimizi daha çok tanıtıp daha çok turisti ilimizde misafir etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.