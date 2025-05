Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında başarılı olan 3 bin 750 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu’ndaki Mezuniyet Töreni ile Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri Programına Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İdare Mahkemesi Başkanı Erkan Seydibey, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, il protokolü ile akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.Mezuniyet Töreni ile Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri Programı öncesi Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, AİÇÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ülkelerine özgü yemekleri tanıttığı stantları ziyaret etti, Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Bölümü ile Geleneksel El Sanatları Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin verdiği konser ve üniversite birincisi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Revşan Algör’ün konuşmalarıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Prof. Dr. İlhami Gülçin, Anadolu’nun doğusunda, tarih ve medeniyet şehri Ağrı’nın kalbinde, bilgiyle yoğrulmuş yılların, alın teriyle şekillenen çabaların ve yürekten gelen umutların taçlandığı bu özel bir güne iştirak eden tüm katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.AİÇÜ Dünyanın En İyi Üniversiteleri Arasında2007 yılında kurulan AİÇÜ’nün sadece bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda bölgesel kalkınmanın, sosyal gelişmenin ve yükseköğretimin yaygınlaştırılmasının somut bir örneği olduğunu belirten Prof. Dr. Gülçin, "Üniversiteler ülkemizin Türkiye Yüzyılı’nda 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli bilim insanı yetiştirilmesinde öncü rol oynamaktadır. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yükseköğretime verdiği stratejik önem, Üniversitemizin kuruluş sürecine de yön vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘her ile bir üniversite’ hedefi doğrultusunda atılan adımlar, Ağrı’da bilim ve eğitim adına böylesine değerli bir yapının yükselmesine zemin hazırlamıştır" diye konuştu.Henüz genç bir eğitim yuvası olan AİÇÜ’nün hızla büyüyen, gelişen ve bölgesine değer katan bir bilim merkezi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gülçin, şöyle konuştu:"Bugün 10 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul, 1 enstitümüz ve araştırma merkezlerimizle, ulusal ve uluslararası projeler yürüten, bilimsel yayınlarıyla ülkemize katkı sağlayan bir akademik ekosisteme sahibiz. Üniversitemiz, kurulduğu günden bugüne verdiği 35 bini aşkın mezuna bu yıl 3.750 öğrencimizi daha katmıştır. Üniversitemiz, sadece eğitim değil; sosyal sorumluluk projeleri, kültürel etkinlikler ve sportif başarılarla da öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen bir yapıya sahiptir. 2024’te akademisyenlerimizin 243 yayını Web of Science’da taranan dergilerde yayınlanmıştır. Öğretim üyesi başına yayın sayısı 0,69, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ise 0,41’dir. Yine akademisyenlerimizin 2024’te 13 farklı kategoride 46 projesi TÜBİTAK ve TÜSEB kapsamında destek almıştır. 2025’te, hocalarımızın danışmanlığında öğrencilerimiz tarafından hazırlanan 48 Proje, TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projesi’nde kabul edilmiştir. Üniversitemiz, Webometrics’te 2025’te dünyada 2 bin 952, Türkiye’de ise 110. sırada, URAP 2024-2025 Dünya sıralamasında 2 bin 759, Türkiye’de ise 120. sırada, Schimago’da 2024 yılında Dünyada 6 bin 427’nci sırada ve Q1 kategorisinde yer alırken, Türkiye’de ise 88. sırada yer alarak akademik üretkenliğini kanıtlamıştır. Yine, Üniversitemiz Tıp fakültesi olan 106 üniversite arasında 78. sırada yer almıştır. Aynı zamanda yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs anlayışımızın yansıması olarak, dünya genelinde çevre bilinci açısından üniversiteleri sıralayan GreenMetric platformunda 2024’te 6 bin 350 puanla 599. sırada yer almıştır. Tüm bu veriler, Üniversitemizin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de rekabet edebilen, çevreye duyarlı, bilimsel üretimi yüksek ve sürdürülebilir bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini açıkça göstermektedir. Ancak, ülkemizin küresel ölçekte güçlü ve etkili bir aktör olma hedefi doğrultusunda, bu başarıyı yeterli görmüyoruz. Bugün bulunduğumuz noktayı çok daha ileriye taşımak, akademik alanda daha üst sıralarda yer almak için siz değerli akademisyenlerimizle omuz omuza vererek daha fazla çalışmamız gerektiğininbilincindeyiz. Birlikte yürüdüğümüzde, Üniversitemizi daha saygın, daha üretken ve daha etkili bir bilim merkezi haline getireceğimize yürekten inanıyoruz."Öğrenciler, Ülkemizin Aydınlık YarınlarıdırTörende ailelere de hitap eden Prof. Dr. Gülçin, bugün burada sadece öğrencilerin değil; ailelerin de emeklerinin, fedakârlıklarının, dualarının ve sabırlarının karşılığını aldığını söyledi.Yıllar süren emek, sabır ve inançlarının karşılığını alan öğrencileri kutlayan Prof. Dr. Gülçin, "Burada edindiğiniz bilgi kadar önemli olan; buradan kazandığımız değerlerdir. Sizler artık sadece birer meslek sahibi değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğini şekillendirecek mimarlar ve aynı zamanda Üniversitemizin gönüllü tanıtım elçilerisiniz. Başarı, yalnızca bilgiye ulaşmak değil; aynı zamanda sorumluluk almaktır. Adaletli olun, çalışkan olun, vicdanlı olun. Aldığınız eğitimi toplumun refahı ve insanlığın iyiliği için kullanmaktan çekinmeyin. Unutmayın, bu üniversite sadece birkaç yılınızı geçirdiğiniz bir kurum değil; aynı zamanda hayatınız boyunca yanınızda olacak bir yuvadır. Üniversite olarak bizler, sizlerin her zaman arkanızda durmaya ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Sizlerden ise en büyük ricamız; artık kimliğinizin ayrılmaz bir parçası olan üniversitenizle bağınızı daima güçlü tutmanızdır. Çünkü sizler, bu Üniversitenin geleceğini şekillendirecek en kıymetli temsilcilerisiniz" diye konuştu.Vakıf Destekli Devlet ÜniversitesiAİÇÜ’nün kurucusu sayın İbrahim Çeçen’in vizyonunun Üniversiteye sadece bir kampüs değil; bir gelecek ve ufuk kazandırdığını vurgulayan Prof. Dr. Gülçin, "Üniversitemizin elde ettiği başarıda emeği geçen eğitim gönüllüsü ve iş insanı Sayın İbrahim Çeçen ile kıymetli ailesine, IC Holding’e teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemize değerli katkılarda bulunmuş merhum Abdolbari Goozel’i, merhum Hayrettin Atmaca’yı rahmet ve minnetle anıyor, Celal Oruç Beyefendi’ye de şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin gelişim sürecinde büyük emekleri bulunan akademisyenlerimize ve idari personelimize teşekkür ediyorum" dedi.Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimizin eğitim aldığı önemli kurumlar arasında yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi; modern kampüsü, nitelikli akademik kadrosu ve yüksek eğitim kalitesiyle örnek gösterilen bir ilim ve irfan yuvasıdır. Kurulduğu günden bu yana hem ülkemize hem de dünya bilimine değerli katkılar sunan Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’e akademik ve idari kadroya teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu güzide üniversitenin ilimize kazandırılmasında büyük pay sahibi olan IC Holding’e ve İbrahim Çeçen Vakfı’na şehrimize böyle değerli bir eğitim kurumu kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde mezun olan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, hayat boyu başarı ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, "Vakıf olarak, yıllardır gençlerin eğitim hayatlarında yanında olmaya, onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; bir toplumu ileriye taşıyan en büyük güç, iyi yetişmiş bireylerdir. Sevgili gençler, bugün mezuniyetinizle birlikte yeni bir yolculuğa adım atıyorsunuz. Bu yolculukta bazen zorluklarla karşılaşacaksınız, bazen de büyük başarılara imza atacaksınız. Ancak bu ülkenin sizin bilginize, idealizminize, vicdanınıza ve emeğinize ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Yolunuz açık, şansınız bol, yüreğiniz daima umutla dolu olsun. Sizlere hayat boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Unutmayın ki bizler, İbrahim Çeçen Vakfı olarak her zaman sizlerin yanındayız.Tören, bilim, sanat ve spor ödüllerinin takdimi, üniversite birincisi Revşan Algör’ün mezuniyet kütüğüne ismi yazılı olan plakayı çakması, dereceye giren Lisans ve Ön lisans öğrencilerine diplomalarının verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.