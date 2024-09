Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.İlçede günlerdir aralıklarla devam eden ve yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar, birçok noktada sel ve taşkınlara yol açtı. Ana yollardaki su birikintisi dolayısıyla araçların ilerlemekte zorluk çektiği ilçede, Ahlat Belediyesine bağlı ekipler tarafından şehir merkezinde ve mahalle aralarında temizlik çalışmaları yürütüldü. Alanda incelemelerde bulunarak, çalışmaları yakından takip eden Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamalarında, “İlçemizde 2 gündür etkili olan yağışlar sele sebep oldu. İlçe genelinde birçok alanı sel bastı. Maalesef mal kaybı var ama çok şükür can kaybımız yok. Bu noktada 2 gündür ekiplerimiz canla başla sahadalar. Diğer belediyelerden, DSİ ve karayollarından da yardım talep ettik. Yaralarımızı en kısa sürede sarmak için ciddi çabalar sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Tunus ve Erkizan mahalleleri yoğunlukta olmak üzere tüm mahallelerimizde ciddi sorunlar meydana geldi. En kısa sürede bu sorunları gidermek üzere elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” dedi.İş yerini su basan Bülent Akgün isimli esnaf da, “Ahlat’ta birkaç gündür devam eden sağanak yağış iş yerlerine, mahallelerdeki evlere hasar verdi. Allah beterinden korusun. Can kaybı yok. Maddi hasar meydana gelmiş o da giderilir. İş yerimiz de gördüğünüz gibi çamur deryasına döndü” ifadelerini kullandı.Mehmet Ali Akpolat isimli esnaf ise, “Sabah geldiğimizde müthiş bir yağmur yağıyordu. İş yerimizi açtığımızda 15-20 santim su vardı içeride. Her taraf su ve çamur dolmuştu. Sabah 8’den bu yana uğraşıyoruz” diye konuştu.