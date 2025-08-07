Afetzedelerin hem barınma hem de geçim kaynaklarını sürdürebilmeleri amacıyla başlatılan projede, modern ve dayanıklı yapılarla köy halkının tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Ahırların büyük bölümü tamamlanmış olup, en kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın afet sonrası hayatlarını normalleştirmeleri için yalnızca konut değil, ekonomik yaşamlarını sürdürebilecekleri altyapıların da sağlanmasına öncelik veriyoruz. Korucu Köyü’nde inşa edilen 23 ahır, bu anlayışın bir parçasıdır” denildi.

AFAD Yetkilileri, benzer projelerin diğer kırsal yerleşim alanlarında da sürdürülerek, afet sonrası iyileştirme çalışmalarının sadece fiziksel değil, sosyo ekonomik boyutlarıyla da ele alındığını vurguladı.