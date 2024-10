Ağrı’da, Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal KİPERve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Mustafa Koç; asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.Ağrı’da güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu vurgulayan Ağrı Valisi Mustafa Koç, “Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve vatandaşlarımızla kurulan güçlü iş birliği sayesinde suçla mücadelede İlimizde etkin sonuçlar alınmaktadır. Halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü önleyici tedbir alınmaya devam edilecek ve asayişin korunması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. Bu kapsamda 2024 eylül ayında ilimizde;Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükunu Bozma, Konut Dokunulmazlığı İhlali gibi ‘‘Kişilere Karşı İşlenen’’ 322 suça müdahale edilerek 643 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98’i aydınlatılmıştır. Yine; Dolandırıcılık, Yağma, Hırsızlık gibi ‘‘Mal Varlığına Karşı İşlenen’’ 60 suça müdahale edilerek 120 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. İl geneli ‘‘Mal Varlığına Karşı İşlenen’’ suçlarda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalış görülmektedir. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezasına göre geçen yıl eylülayında 65 aranan şahıs yakalanmışken, 2024 eylülayında 64 şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir” ifadelerine yer verdi.Uyuşturucu tacirlerinin Avrupa piyasalarına ulaşmak için Türkiye’yi transit geçiş güzergahı haline getirmek istediklerini ancak buna fırsat vermeyeceklerini söyleyen Vali Koç, “Ağrı’mızda uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, özellikle gençlerimizi bu zararlı maddelerden korumak amacıyla yapılan denetimler ve operasyonlarla aralıksız sürdürülmektedir. Uyuşturucu ticaretini ve kullanımını engellemek adına hem önleyici tedbirler hem de bilinçlendirme faaliyetlerimiz artırılarak devam ettirilmektedir. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu kararlı mücadelede, toplumun her kesiminin desteği hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda 2023 eylül ayında ilimizde; 45uyuşturucu olayına müdahale edilirken 2024 yılı eylülayında 64 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir.Geçen yılın eylül ayında düzenlenen operasyonlarda 64 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup 13 şahıs tutuklanırken, 2024 yılı eylül ayında ise 69 kişi hakkında adli işlem yapılmış olup bu şahıslardan 14’u tutuklanmıştır. 2024 eylül ayında yapılan operasyonlarda; 186,5 Kilogram Metamfetamin, 12.5 Kilogram Esrar, 1 Kilogram Afyon Sakızı 14 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir” dedi.Yine uyuşturucu gibi kaçakçılık konusunda da sınır ili olma nedeniyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Vali Mustafa Koç, “Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde, özellikle sınır bölgemizde gerçekleştirilen denetimler sıklaştırılmış, kaçak akaryakıt ve tütün ticaretine yönelik ciddi müdahaleler yapılmıştır.Kaçakçılık, ilimizin ekonomik ve sosyal yapısına ciddi zararlar vermekte, yerel ticareti olumsuz etkilemektedir. Hem kamu gelirlerinde kayıplara yol açmakta hem de haksız rekabeti körüklemektedir.Kaçakçılığın her türüne karşı yürütülen mücadelemiz, ilimizin güvenliği, refahı ve geleceği için kararlılıkla sürdürülecektir. Bu kapsamda 2023 eylül ayında ilimiz genelinde 79 kaçakçılık olayı meydana gelirken 2024 yılında bu sayı yüzde 50 oranında azalarak 40 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir. 2023 yılında meydana gelen kaçakçılık olaylarında 96 şahıs hakkında adli işlem yapılmış iken 2024 yılında 55 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. 2024 eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda; 27.802 Paket Sigara, 16 Ton Akaryakıt, 15.339 Adet Kişisel Eşya ve Kozmetik Malzeme ve 25 Kilogram Tütün ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin bölgedeki istikrarı bozma girişimleri, sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapımıza da ciddi zararlar vermektedir. Bu hain odaklar, insanlarımızın barış ve güven içinde yaşama hakkını tehdit ederken, aynı zamanda halkımızın gelişimini ve kalkınmasını engellemeye çalışmaktadır. Teröre karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemizde asla geri adım atmayacağız. Devletimizin sağladığı desteklerle, güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerinin kökünü kazımak ve Ağrı’nın huzurunu sağlamak amacıyla yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu mücadele, halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duygularıyla büyüyerek, geleceğe daha umutla bakabilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu kapsamda 2023 yılının eylül ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 31 operasyon düzenlenmiş iken 2024 yılında bu sayı %32 artarak 41 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda geçen yıl eylül ayında 22 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 2024 yılı eylül ayında 29şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır” şeklinde konuştu.Siber suçların önlenmesi ve vatandaşlarımızın olumsuz durumlarla karşılaşmaması için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Vali Koç, “ Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, siber suçlar da artış göstermekte ve bu durum; bireylerimizin, kurumlarımızın ve devletimizin güvenliğini tehdit etmektedir. Siber saldırılar, kişisel verilerin çalınması, finansal dolandırıcılık ve kritik altyapılara yönelik tehditler gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bu tür suçlar, yalnızca ekonomik kayıplara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal huzuru ve güveni de sarsar. Özellikle, gençlerimizin ve çocuklarımızın siber ortamda maruz kaldığı tehlikeler, ailelerimizi endişeye sevk etmektedir. Ağrı’nın güvenliğini sağlamak ve siber suçlarla mücadelede daha güçlü bir duruş sergilemek için vatandaşlarımızla dayanışma içinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bireyler olarak, çevrimiçi güvenliğimize dikkat etmek, şüpheli aktiviteleri rapor etmek ve bilgi güvenliğine önem vermek hepimizin görevidir. Geleceğimizi korumak adına siber suçlara karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymalı ve teknolojiyi, hayatımızı kolaylaştıran bir araç olarak kullanmalıyız. Bu kapsamda konularında uzman personelimizle 2024 eylül ayı içerisinde 20 Siber olaya müdahale edilmiştir. Her alanda olduğu gibi siber suçlarla mücadelede de kötü niyetli kişilerin her daim ensesinde olup onlara göz açtırmamakta kararlıyız.” DediAğrı’nın stratejik konumından dolayı göçmen akışının yoğun olduğunu belirten Vali Mustafa Koç, göçle mücadele noktasında da etkin bir mücadele ile başarı elde ettiklerini vurgulayarak, “Ağrı, stratejik bir konumda yer aldığından, düzensiz göçmen akışlarının yoğunlaştığı bir bölge halindedir. Düzensiz göçle mücadele konusunda etkin bir sınır güvenliği politikası yürütmekte, güvenlik güçlerimizi bu alanda daha etkin kılmak için çeşitli önlemler almaktayız. Sınır bölgemizdeki denetimlerin artırılması, kaçak geçişlerin önlenmesi bu mücadelenin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Ağrı’nın güvenliği ve huzuru için, düzensiz göçün getirdiği tehditlerle kararlılıkla mücadele etmeye, insan onurunu koruyarak, bölgenin istikrarını sağlamaya devam edeceğiz. Bu mücadelede, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçmen akışlarını engellemek için gereken tüm tedbirleri alarak, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin bir iş birliği içinde hareket ediyoruz. 2023 eylül ayında 65 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olayı meydana gelmişken alınan tedbir ve denetimler sayesinde bu rakam 2024 eylül ayında 31’ekadar indirilmiştir. Meydana gelen bu 31 olayda 18organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ülkemize yasadışı şekilde girmeye çalışan 2.591düzensiz göçmen hudut birliklerimiz tarafındanengellenmiştir. Ayrıca hudut hattı gerisinde ise kolluk kuvvetlerimiz tarafından 145 düzensiz göçmen tespit edilerek hudut birliklerine teslim edilmiş olup toplamda 2.736düzensiz göçmenin Ülkemize girişi engellenmiştir. İlimiz genelinde ‘’Mobil Göç’’ aracımızın da katkısı ile yapılan çalışmalarla 131 Düzensiz Göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edilmiştir.” İfadelerine yer verdi.Öğrencilerin güvenliği noktasında da tüm önemlerin alındığını belirtken Vali Koç, “Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İlimizde, öğrencilerimizin ulaşımını sağlayan okul servisleri titizlikle denetlenmektedir. Güvenlik kameraları, düzenli güvenlik kontrolleri ile okul çevresindeki her türlü riski en aza indirmek için çalışıyoruz. Kolluk personelimiz, okul giriş ve çıkışlarında, çocuklarımızın güvenliğini en üst seviyede sağlamak için okul çevresinde sürekli bir denetim ve gözetim sağlıyor.Velilerimizin de bu süreçte aktif bir şekilde yer alması, çocuklarıyla birlikte okul çevresinde güvenlik konularında konuşmaları ve şüpheli durumları okul yönetimiyle paylaşmaları önem arz etmektedir. Çocuklarımızın güvenliği hepimizin sorumluluğudur. Bu nedenle, birlikte hareket ederek velilerimizin içini rahatlatacak bir güvenlik ortamı oluşturmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Velilerimizin gözleri arkada kalmayacak.Bu kapsamda 2024 eylül ayı içerisinde; 158 Bakkal ve Büfe, 17 İnternet cafe, 110 Park/Bahçe denetlenmiş, Ayrıca okul servis güvenliğine yönelik 1.622 denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetlerde 24 sürücüye 42.678 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bu denetimlerimiz eğitim-öğretim dönemi süresince aralıksız devam edecektir. Hiçbir velimiz, çocuğunu evden okula gönderirken gözü arkada kalmayacak.” şeklinde konuştu.