Ağrı Valiliği koordinesinde, Vali Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında 2025 yılı Nisan ayına ait güvenlik verileri kamuoyuyla paylaşıldı.Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Turan Güneş de katıldı. Toplantıda; terör, asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu, siber suçlar, trafik güvenliği ve göçle mücadele konularına ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı.Terörle mücadelede kararlılıkVali Mustafa Koç, "Devletimizin temel görevi; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmektir" diyerek, 2025 yılı Nisan ayında terör örgütlerine yönelik toplam 58 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Bu operasyonlarda 8 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklandı. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik düzenlenen 17 operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Asayiş suçlarında düşüş"Kişilere karşı işlenen suçlarda önemli bir aydınlatma oranına ulaşıldı" diyen Vali Koç, 2025 yılı Nisan ayında kasten yaralama, tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlar kapsamında 265 olayın meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 99’unun aydınlatıldığını açıkladı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında düşüş yaşandığını belirtti. 45 olayın yüzde 56’sı aydınlatıldı.Ayrıca, kişilere ve mal varlığına yönelik suçlardan aranması bulunan 173 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleAğrı’nın sınır ili olması nedeniyle kaçakçılıkla mücadeleye özel önem verdiklerini vurgulayan Vali Koç, "2025 yılı Nisan ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 silah ele geçirildi, 22 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Organize suçlara karşı da kararlılıkla mücadelemiz sürecek" dedi.’Uyuşturucuya geçit yok’Gençleri zehirleyen madde bağımlılığıyla mücadelenin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Koç, Nisan ayında il genelinde 13 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, toplam 39 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini belirtti. Bu kapsamda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve tamamının tutuklandığını kaydeden Koç, operasyonlarda 743 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 1,5 gram afyon sakızı, 1 gram kokain ve 16 adet sentetik hap ele geçirildiğini bildirdi.Siber suçlara karşı dijital güvenlik önlemleriTeknolojinin kötüye kullanımına karşı önlem aldıklarını vurgulayan Vali Koç, "Nisan ayında 67 siber olaya müdahale edildi. Bu olayların detaylı incelenmesi sonucu 1 hesap yasa dışı bahis, 4 hesap ise terör örgütü bağlantısı nedeniyle işlem altına alındı" dedi. Vatandaşlardan, dijital ortamda kişisel verilerini koruma konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.Trafik güvenliğinde bilinçlendirme faaliyetleriTrafik kazalarının azaltılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı Nisan ayında Ağrı’da 144 trafik kazası meydana geldi, 112 kişi yaralandı. Vali Koç, "Aldığımız tedbirler sayesinde Nisan ayında trafik kazalarında can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.Aynı dönemde 56 bin 411 araç denetlenirken, 4 bin 688 araca işlem yapıldı. Ayrıca 530 okul servisi denetlendi, 44’ü hakkında işlem uygulandı. Trafik haftası kapsamında 849 eğitim programıyla 40 bin kişiye ulaşıldı, 28 bin bilgilendirici materyal dağıtıldı.Toplumsal duyarlılık çağrısıToplantının sonunda Vali Mustafa Koç, "Güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Ağrı için tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın desteğiyle, suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadelede kararlıyız" diyerek kamuoyuna teşekkür etti.