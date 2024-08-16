Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde ücretsiz olarak açılan GSB Yaz Spor Okullarında, yaz döneminde 8 bin genç, sporun çeşitli branşlarında eğitim görüyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslarda, jimnastik, karate, futbol, yüzme, tenis, voleybol, basketbol, hentbol, kickboks, masa tenisi gibi birçok branşta eğitimler veriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, sporun hayatın her alanında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için spor yapmaları çok önemli. Bu nedenle, yaz aylarında gençlerimizi sporla buluşturmak için ücretsiz spor okulları açıyoruz. Bu yıl 8 bin gencimiz, sporun farklı branşlarında eğitim görüyor. Hedefimiz, gençlerimizi spora teşvik etmek ve onların yeteneklerini geliştirmektir" dedi.