Acil Durum ve Afet Yönetim Uzmanı Hakan Okay, medyanın ayı saldırılarına yönelik habercilik yaklaşımının Nemrut Kalderası ekosistemini tehdit ettiğini söyledi.Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut kalderasındaki ayı saldırılarına ilişkin medyada sıkça yer alan haberlerin, bölgedeki yaban hayatı üzerindeki etkilerini değerlendiren Acil Durum ve Afet Yönetim Uzmanı Hakan Okay, bu tür olayların haberleştirilme biçimlerinin kamu algısı üzerinde önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Medyanın, doğa olaylarını aktarırken kullandığı dilin ve görsel tercihlerinin toplum üzerinde farklı etkiler doğurabileceğine dikkat çeken Okay, ayı saldırısı gibi olayların haberleştirilmesinin, bölgedeki yaban hayatı dengesi üzerinde doğrudan etkiler oluşturabileceğini ifade etti.“Geçici yayın yasağı, doğal dengenin korunması için bir adım olabilir”Özellikle son dönemlerde artan ayı saldırılarına ilişkin haberlerin sürekli görünür hale getirilmesinin, halk arasında gereksiz korku ve merak uyandırdığına işaret eden Okay, bu durumun Nemrut kalderası gibi doğal alanlara olan ziyaretçi talebini artırdığını belirtti. Medyanın, bölgedeki ayı saldırılarını tehlike başlıklarıyla sunmasının, ayıların doğası gereği tehlikeli canlılar olarak algılanmasına yol açabileceğini vurgulayan Okay, "Bu tür bir algının önüne geçmek ve ayılarla ilgili yanlış düşünceleri engellemek için bölgedeki ayı saldırısı haberlerine geçici bir yayın yasağı getirilmesi, sürecin daha sağlıklı yönetilmesine katkı sağlayacaktır. Bu adım, Nemrut kalderasına yaban hayat gözlemi için gelen ziyaretçi sayısının azalmasını sağlayacak ve kaldera ekosisteminin kendini yenilemesine fırsat tanıyacaktır” dedi.“Medyanın sorumlu habercilik anlayışı, ekosistem üzerindeki baskıyı azaltabilir”Medyanın yaban hayat olaylarını aktarırken sorumlu bir dil kullanmasının önemine vurgu yapan Okay, kaldera ekosisteminin korunmasına yönelik bilgilendirici ve doğa dostu bir habercilik anlayışının benimsenmesinin gerekliliğini belirtti. Nemrut kalderası gibi doğal alanların, insan faaliyetlerinin minimum seviyede tutulduğu, doğal dengeye saygı gösterilmesi gereken ekosistemler olduğunu kaydeden Okay, “Bu çerçevede medyanın, halkı bilinçlendirici içeriklerle bölgeye yönelik doğru bir farkındalık oluşturması kritik bir role sahiptir. Medyada sıkça yer alan ‘tehlikeli’ veya ‘saldırgan’ başlıkları, yaban hayvanlarına yönelik olumsuz algıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır” ifadelerini kullandı.“Doğa dostu bir perspektifle yaban hayatı ve insan güvenliği dengelenmeli”Medyanın, yalnızca ayı saldırılarını değil, aynı zamanda doğanın korunması ve ziyaretçilerin yaban hayatı tehdit etmeyecek şekilde hareket etmeleri konusunda da kamuoyunu bilinçlendirmesi gerektiğini belirten Okay, doğa dostu bir bakış açısının önemini vurguladı. Hakan Okay, "Medya, yaban hayat olaylarına dair haberlere etik ve sorumlu bir dille yaklaşarak, Nemrut kalderası gibi ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir. Bu sayede, halkın bilinçlenmesi ve bölgede daha az insan etkisiyle doğanın kendini yenileme süreci desteklenmiş olur. Ziyaretçilerin güvenliğini sağlarken, bölgenin ekolojik geleceği de koruma altına alınır. Medyanın yaban hayata dair haberciliğinde dikkatli ve sorumlu bir dil kullanarak, ayılara dair olumsuz algıların önüne geçmenin yanı sıra toplumda yaban hayatına karşı sağlıklı bir farkındalık geliştirilmesi, yalnızca doğal alanlar için değil insan güvenliği için de faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.