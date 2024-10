Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 249 vatandaşın kaçarken yaralandığını belirten AFAD Başkanı Okay Memiş, Malatya’da 2, Elazığ’da 10 olmak üzere toplamda 12 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini kaydetti.AFAD Başkanı Okay Memiş, Elazığ’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Malatya’nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha tarama çalışmaları sürerken depremden etkilenen Elazığ’a gelen AFAD Başkanı Oktay Memiş, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işkıkver, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile yetkililerin katılımı ile son durum hakkında bilgiler verdi.Dün sabah meydana gelen depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Batman ve Tunceli’nin etkilendiğini belirten Memiş, "Dün sabah sabah 10.46’da Malatya’nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremden başta Malatya olmak üzere Elazığ’ımız, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tunceli illerimiz de etkilendi. Bütün müdahalelerimizi ilk baştan itibaren valilerimizin AFAD il müdürlerimizin koordinasyonunda jandarmamız, emniyetimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz ile beraber yapmaya başladık. Aynı zamanda belediyelerimiz, itfaiyemiz, 112 ekiplerimiz ile koordineli bir şekilde ilgili yerleşim yerlerinde saha taramalarını hemen başlattık. Saha taramalarının sonlanması ile bölgede başlatılan hasar tespit çalışmalarımız ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ekipleri tarafından devam ettirilmektedir. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımızı bilgiler ışığında Malatya’da 55, Elazığ’da 111, Adıyaman’da 18, Diyarbakır’da 19, Şanlıurfa’da 37, Kahramanmaraş’ta 3 ve Erzincan’da 6 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilendi. Malatya’da 2, Elazığ’da 8 olmak üzere toplam 10 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. 249 vatandaşımız daha çok korku ve panikten dolayı depremden etkilenen vatandaşlarımız olup, hem Malatya’da hem de Elazığ’da tedavisi devam eden vatandaşlarımızın ise sağlık durumları ile ilgili önemli, ciddi bir durum bulunmamaktadır” dedi.Depremden etkilenen bölgelerde 249 vatandaşın etkilendiğini dile getiren Başkan Memiş, "Bu, 5.9 büyüklüğündeki depremde özellikle Elazığ’da daha önceden 2020 yılında meydana gelen depremden sonra yapılan çalışmalar şehrin adeta konutlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm faaliyetleri sayesinde azımsanacak ölçekte olmayan bu depremde herhangi bir can kaybının olmaması bizim için çok değerlidir. Bugün Sivas ilimizde saat 11.29 ile 11.39’da da 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından Sivas merkezde ve etkilenen tüm ilçelerimizde tarama çalışmaları yapıldı ve şu ana kadar şükür olsun gelen ihbarlar daha çok korkudan dolayı panik havası kaynaklı 15 ihbar olduğunu görüyoruz. Binalarla ilgili olarak hem Sivas’ta hem de 5.9 büyüklüğündeki deprem neticesinde etkilenen illerimizdeki hasar tespit çalışmaları da devam etmektedir. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımızın her birine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.