Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Adilcevaz Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ve iki gün devam edecek olan “Adilcevaz Turizm, Kültür ve Kalkınma Çalıştayı” başladı.Adilcevaz MYO’nun Adilcevaz Kaymakamlığı ve Adilcevaz Belediye Başkanlığı destekleriyle 5-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği çalıştay düzenlenen açılış programıyla start aldı. Adilcevaz MYO konferans salonunda gerçekleştirilen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, yapılan konuşmalarla devam etti. Çalıştayın açılış programında konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, düzenlenen çalıştayın önemine dikkat çekerek, BEÜ’nün 2023 yılından bu yana "Turizm" alanında, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programına da dâhil edildiğini hatırlattı. Bu program çerçevesinde, üniversite olarak turizm sektörü ile ilgili araştırma ve projeler geliştirip, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Elmaştaş, “Bitlis turizmini harekete geçirmek üzere bizlere böyle önemli bir misyon yüklendi. Bizler turizm alanında ihtisaslaşmayı seçerken Bitlis’in sahip olduğu kaynakları tespit ederek ve bundan sonraki süreçte kentin kalkınması sürecine öncü aktör olabileceğini düşündüğümüz turizmi tercih ettik. Bununda yerinde bir karar olduğuna inanıyoruz. İşte tamda bu noktadan hareketle bizler bazı çalışmaları başlattık. Bazı projelerimiz var. Bu projelerimizden bazıları, Bitlis evi projesi, Van Gölü kıyısında bazı alanları kullanıp hayata geçireceğimiz uygulama oteli kurma gibi projeler. Adilcevaz ilçemiz kendine has doğal güzellikleri ve özellikleri var. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitlerin yine en güzel örnekleri Adilcevaz ilçemizde bulunuyor. Bir tarafında Süphan Dağı, diğer tarafta kültürel varlıklar açısından çok zengin bir alan. Urartulardan günümüze kadar, Osmanlı dönemine kadar önemli eserler var. Aynı zamanda burası bir göller yöresi. Burada Van Gölü’nün dışında, Arin ve Aygır gölü gibi birçok göl mevcut. Dolayısıyla Adilcevaz ilçemiz hem doğal hem de kültürel manada çok zengin bir ilçemiz. Bizlerde bu tür çalıştaylarla bu zenginlikleri daha ön plana çıkarmaya çalışacağız. Kentin turizm ve kalkınmasın gereken desteği sunmaya çalışacağız. Ben bu vesile ile oldukça önemli olan bu değerli çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen Adilcevaz MYO müdürümüz Sebahattin Koç hocamız ve ekibi başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyor, çalıştay sonucunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise, Adilcevaz’ın turizm kenti olduğuna vurgu yaparak, Adilcevaz’ın 28 kilometrelik sahil şeridiyle Van Gölü’ne en uzun kıyısı olan ilçe olduğunu ifade etti.Adilcevaz’ın 4 gölü içinde barındırdığını kaydeden Başkan Akbaba, aynı zamanda Türkiye’nin en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın da yine Adilcevaz’da bulunduğuna dikkat çekerek, turizm şehri olmak istediklerini kaydetti. Tüm paydaşlarla birlikte ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden Akbaba, “Bunun ilk adımı olarak yüksekokulumuzla birlikte bu gün ilk çalıştayımızı yapıyoruz. İlçemizin değişim ve dönüşümü için farklı kurum ve kuruluşlarla devam eden projelerimiz var. İnşallah her geçen gün ilçemiz biraz daha turizm şehri olmaya yaklaşacak. İlçemiz her anlamda değerleri olan önemli bir ilçe. Bizlerde bu değerleri tek tek ortaya çıkararak hak ettiği konuma taşımaya çalışacağız. Bu vesile ile katkı sunan herkese teşekkür ediyor, çalıştay sonucunun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik de ilçedeki 1 aylık görev süresini geride bıraktığını anlatarak, kendisinin de ilçeyi tanımaya çalıştığını kaydetti. Bu manada düzenlenen çalıştayın kendileri içinde rehber olacağını ifade eden Kaymakam Özçelik, emeği geçelere teşekkürleri ileterek, çalıştay sonucunun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Yapılan açılış konuşmalarının ardından “Adilcevaz Tanıtım Filmi” gösterimi yapıldı.Ardından çalıştaya onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu tarafından “Adilcevaz’daki arkeolojik çalışmalar ve taşınmaz kültür mirasının turizme katkıları” konulu sunum gerçekleştirildi.Yapılan sunum ile açılış programı sona ererken, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Genel Sekreteri Prof. Dr. Özlem Güzel mederatörlüğünde Adilcevaz’ın turizm ve kültürel kalkınma potansiyelinin belirlenmesi ve ilçenin turizm potansiyelinin açığa çıkarılmasına yönelik ikinci oturum gerçekleştirildi. Toplam iki gün devam edecek olan çalıştay sonunda sonuç beyannamesi yayınlanacağı belirtildi.