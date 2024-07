Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) öncülüğünde 35 dağcının katılımı ile 3 bin 500 rakımlı Sat Gölleri’nde doğa yürüyüşü düzenledi.Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen 35 kişilik grup, İkiyaka Dağlarında yer alan Göller Başı bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dağcılar, daha sonra İkiyaka’da bulunan Sat Gölleri’nde yürüyüş düzenledi.YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Her zaman olduğu gibi Hakkari’nin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an Göller Başı bölgesindeyiz, yani Hakkari’nin saklı cenneti olan Sat Göllerinde 35 kişilik ekip ile buraya geldik. Burası gerçekten çok muazzam bir bölge, her köşesinde farklı bir güzellik sunuyor size. Sat bölgesinde irili ufaklı toplam 22 tane buzul gölü bulunmaktadır. Biz sadece gelen misafirlerimize 10 tane göl gezdirdik. Arkamda kalan göl, bölgenin en büyük ikinci buzul gölüdür. Gelen katılımcılar ile birlikte gölleri gezdik ve herkes bu anı fotoğrafladı ve halay çektik. Etkinliğin sonunda bölgede bulanan tarihi kaya resimlerin bulunduğu alanı gezeceğiz. Bu şekilde etkinliğimizi bitireceğiz. Herkesten ricamız, coğrafyamızın doğal güzelliğinin devamı için çevremizi temiz tutalım ve varsa çöplerinizi beraberinizle götürün. Temiz bir hayat için ekolojik yaşam alanlarını koruyalım” dedi.