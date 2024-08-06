Türk futbolunun yakından tanıdığı Ümit Tütünci, 23 Elazığ FK’nın teknik sorumlusu oldu.TFF 3. Lig 1. Grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden 23 Elazığ FK, Türk futbolunun yakından tanıdığı Ümit Tütünci ile anlaşmaya vardı. Uzun yıllar alt liglerde forma giyen 40 yaşındaki Tütünci, ilk teknik sorumluluk görevi için 23 Elazığ FK’ya imza attı. Kulüp Başkanı Arif Osman Gençtürk ile Asbaşkan Yağız Işık’ın da yer aldığı törenle Ümit Tütünci 1 yıllık sözleşmeye Ankara’da imza attı.Teknik Direktör Ümit Tütünci 4 kişilik ekibi ile Çarşamba günü Elazığ’a gelecek ve çalışmalara başlayacak.