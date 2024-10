Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na kitapsever vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 150 yayınevinin katıldığı fuarda, her yaş gurubuna uygun kitaplar yer alıyor.Bu yıl 10’uncusu hayata geçirilen fuarda yayınevleri eserlerini, okurlarla buluşturuyor. Fuar alanına binlerce vatandaşın akın ettiğini belirten yayınevi sorumluları bu durumdan memnun olduklarını belirtiyorlar. Ayrıca fuarda söyleşiler, paneller, imza etkinlikleri, yazar- öğrenci buluşmaları, yazar-okur buluşmalarının da aralarında bulunduğu birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.“Tüm okurlarımızı standımıza bekliyoruz”Malatya’daki tüm okurları ve kitapseverleri fuara davet eden Vefa Yayın Grubu Koordinatörü ve Yazarı Nuran Taydaş, “10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda bulunmaktan hem yayınevim adına hem de şahsım adına memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Fuara pandemi ve yaşanan depremler nedeniyle ara verilmişti. Bu yıl tekrardan yapılacağını öğrendiğimde çok mutlu oldum ve fuara isteyerek katıldım. Yayınevimizin 7’den 70’e her kesime hitap eden kitapları var. Bilgi, manevi ve akademik kitapların hepsi mevcut. Tüm okurlarımızı standımıza bekliyoruz. Biz Malatyalı okurlarımızı çok özledik. İnşallah güzel bir fuarı daha tamamlamak nasip olur. Şunu da belirtmek istiyorum, çok büyük bir fuar alanı içeresindeyiz. Birçok yayınevinin katılması sağlanmış bu açıdan çok güzel” dedi.Fuara yoğun katılımın gerçekleştiğini söyleyen Timaş Yayın Evi Koordinatörü Osman Çakan, “Timaş Çocuk Gurubu ve Timaş Yetişkin Grubu olarak fuarımıza katıldık. Çok güzel bir fuar geçiriyoruz bundan dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Fuara katılım oldukça iyi. Gerek çocuklar gerekse de yetişkinler stantlarımızı ziyaret ediyorlar. Fuar ilk gün büyük bir coşku ile açıldı, ikinci günde de vatandaşlar yoğun katılım sağladı. Şu an itibariyle çok güzel gidiyor, inşallah 3 Kasım’a kadar böyle devam eder” şeklinde konuştu.Malatya’da yaşanan depremler sonrasında böylesine önemli sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getiren Türkiye İş Bankası Yayınları Stant Sorumlusu Emre Akgül, “10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda kitap satışı yapmaktayız. Gerçekten fuarda güzel ve canlı bir ortam var. Deprem sonrası dönemde kitap fuarının yapılması hem vatandaşlar hem de bizler için güzel oldu. Şehrin sosyal ve kültürel aktivitelere ihtiyacı vardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne de fuarı düzenlediği için hasetten teşekkür ediyorum. Bir de şu var, böyle fuarlarda indirimler oluyor, bu da ekonomik olarak vatandaşlara bir nebze de olsa katkı oluyor. Herkesi 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na bekliyoruz” diye konuştu.