Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, yazarların ve kitapseverlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Her gün birçok yazarın konuk olduğu imza gününe katılan vatandaşlar, yazarlarla tanışma fırsatı buluyor ve hatıra fotoğrafları çekiyor.Orduzu Pınarbaşı’ndaki Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde gerçekleştirilen ve bu yıl ‘Kitabın Ruhuyla Yeniden’ mottosu ile düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda imza günü düzenleyen yazarlar, kitapseverler sayısının ve okuyucu kitlesinin her yıl daha da arttığını söylediler. Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını da dile getiren yazarlar, fuarın bölgeye de hitap etmesinden dolayı memnun olduklarını belirttiler.Malatya’ya il kez geldiğini ve Malatyalıların misafirperverliğini çok güzel hissettiğini söyleyen Yazar Sadiye Yılmaz, “Malatya yakın zamanda tekrardan bir deprem olayı ile karşı karşıya kaldı. İster istemez o burukluğu insanların yüzlerinde hissediyoruz. Bizleri buraya davet eden, gelmemizi sağlayan, burada misafirperverliğini gösteren herkese teşekkürü borç biliyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada. Bu tarz fuarların daha da çok yoğunlaşarak yapılması gerektiğine inanıyorum. Çocuklar çok güzeller. Onların gözlerinde o heyecanı, o umudu görmek bizler için çok mutluluk verici bir şey. İnşallah böyle etkinlikler daha çok olur. Özellikle misafirperverliğiniz harikaydı. Ben Malatya’ya ilk kez geliyorum. Açıkçası tedirgin oluyorum ilk kez gideceğim yerler için. Ama ben Malatya’nın gerçekten misafirperverliğini ve ev sahipliğini çok güzel hissettim. Her şey için çok teşekkür ediyorum” dedi.Malatya kitap fuarına yıllardan beri katıldığını ifade eden Yazar Yiğit Recep Efe, fuara katılımın her yıl üstüne koyarak büyüdüğünü söyledi. Yazar Efe, “Ben Malatya kitap fuarlarına ilk günden beri katılıyorum. Bu nedenle Malatya kitap fuarının, Malatya’da kitap okuma kültürünün nereden nereye vardığını çok net gözlemleyebiliyorum. Malatya her yıl üzerine koyarak devam ediyor. Şehirden biraz uzak olmasına rağmen katılım gayet güzel. Özellikle çocuklarda okuma kültürünün değiştiğini görüyorum. Bu anlamda mutluluk verici ve gurur verici bir durum. Malatya’daki fuar bölgedeki en büyük kitap fuarlarından bir tanesi. Sadece Malatya’ya değil civardaki illere de katkısı olan bir fuar. Umarım üstüne koya koya önümüzdeki yıllarda da büyüyerek, gelişerek devam eder. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e özellikle Malatya’nın deprem sonrasında çok zor günler geçirmesine rağmen destek verip bu kültür işini hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.