Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Açılış Töreni 25 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Orduuz Pınarbaşı’ndaki Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde büyük bir katılımla gerçekleşti.Bu yıl ‘Kitabın Ruhuyla Yeniden’ mottosu ile düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar’ın olduğu fuar, Orduzu Pınarbaşı fuar alanında yer alan Fuar Merkezinde 25 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında açık olacak ve 10.00 - 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekili İhsan Koca, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Nusret Akpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kitapsever katıldı."Malatya güzel insanlar, büyük insanlar yetiştirmiştir"Kitap Fuarına Onur Konuğu olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, fuar açılışında yaptığı konuşmada, “Davet üzerine Malatya’ya geldim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valimize ve hepinize teşekkür ediyorum. 6 Şubat 2023 günü asrın felaketini bu şehir yaşadı. Bu yaralar sarılacak. Malatyalılara sabır, metanet, direnç ve çalışma azmi diliyorum. Bu felaketin arkasından mutlaka yeni kapılar açılır. Beni sevindiren kültür ikliminin Malatya’yı sarmış olmasıdır. Malatya güzel insanlar, büyük insanlar yetiştirmiştir. Türkiye’mizin can damarlarını besleyen kültür adamları yetiştirmiştir” dedi.“Bu hain saldırı karşılıksız kalmayacaktır”Kitap fuarı açılışında Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısını kınayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Aslında açılışımızı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak ve bakan yardımcılarımızın katılımlarıyla gerçekleştirecektik. Ancak Ankara’daki terör saldırısından dolayı gelemediler. Bu vesileyle TUSAŞ’a yapılan hain saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Elbette ki bu hain saldırı karşılıksız kalmayacaktır. Allah’a şükürler olsun devletimiz güçlüdür. Bundan hiç kimsenin endişesi yok bizim de endişemiz ve şüphemiz yok. Emperyalistlerin ülkemiz üzerinde ve gönül coğrafyamız üzerinde oynadıkları oyunların farkındayız. Aynı şekilde bu emperyalist güçler Filistin’de Gazze’de ve gönül coğrafyamızda oluk oluk kan akıtmaktadırlar. Bu vesileyle Gazze’de şehit olan Yahya Sinvar’a İsmail Haniye’ye ve gönül coğrafyamızda şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara da sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum” dedi."Kitaplar insanların kalbine uzanan zarif yolculuklardır.”10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışında derin bir heyecan ve umut içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Er, “Kültür, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmeleri ve birikimlerin paylaşıldığı bu atmosferde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yıl 10’uncu kez kapılarını aralayan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nda derin bir heyecan ve umut içerisindeyiz. Kitaplar insanların kalbine uzanan zarif yolculuklardır. Cemil Meriç’in tanımı ile ‘ limandır.’ Yayın evleri ve yazarlar bu yolculuğun rehberi olarak dünyalar kurar. İnsanlığın hafızasını zenginleştirip, geliştirirler. Bugün büyük kültürel mirasın bir parçası olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Fuarımızda 150 yayın evi, 250 yazarımız fuar boyunca sizlerle birlikte olacak. Yazarlarımız hem fuar alanında hem de okullarımızda gençlerle buluşacaklar. Gençlerimizin ve çocuklarımızın yazarlarla tanışıp, edebiyatın derin dünyasına adım atmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir. Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar hocamızın derin ilmi ve bilgi birikimi fuarın onur konuğu olarak fuarımızın kültürel değerini artırıyor. Fuarımızın onur konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar hocamız davetimizi kırmayarak bizleri onurlandırdılar. Türkiye’nin önemli akademik çalışmalarına imza atan Sayar, Türkiye’deki ve dünyadaki iktisadi düşüncenin temelini en iyi kavrayan ve günümüzle bağlantısını kuran, çözümleyebilen değerli bir insandır. Bizleri kırmayarak Malatya’ya teşrif ettikleri için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi."Kültürel değişim ihmal edilemez, ertelenemez"Malatya’yı yeniden inşa ederken kültürel ve sanatsal etkinliklerin de yapılacağını vurgulayan Başkan Er, “Deprem sadece fiziki değil kültürel imlamıza da derin etkileri olduğu unutulmamalıdır. Deprem sadece taşları yerinden oynatmadı. Hayatlarımızı, alışkanlıklarımızı, düşünce dünyamızı da sarstı. Ancak biliyoruz ki binalar yeniden inşa edilebilir, altyapı projeleri geç de olsa gerçekleşebilir fakat kültürel değişim ihmal edilemez, ertelenemez. Çünkü bir toplumun ruhu taş duvarlarla değil kültürle, sanatla ve edebiyatla güçlenir. Malatya tarihi zengin bir kültür hazinesine sahiptir ve bizler bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak ve daha da zenginleştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Şehri inşa ederken nesli de ihya etmenin önemi, manevi ve kültürel sorumluluğumuzdur. Mimar Turgut Cansever’in de dediği gibi ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Bu vecize bizlere Malatya’mızda görev icra ederken, rehberlik edecek bir anlam taşıyor. Çünkü sadece şehri imar etmek yetmez, nesilleri de manevi, entelektüel ve kültürel alanda inşa etmeliyiz. Tiyatro, konser, sinema, kitap ve diğer kültürel alanlar bugün her zamankinden daha ihtiyaç duyduğumuz mekânlar haline geldi. Bu güzide alanlar hem şehrimizin gençlerini ilhamla doldururken hem de ileri yaştaki vatandaşlarımıza nefes alınacak huzurlu bir muhit sunmaktadır” dedi."Malatya’nın kalbini kitapla ve kültürle canlandıracağız"Kitap fuarı ile Malatya’nın kalbini kitapla ve kültürle canlandırmak istediklerini söyleyen Başkan Er, "Malumunuz olduğu üzere Malatya’nın her köşesine kütüphaneler kazandırmak, kültür etkinliklerini zenginleştirmek ve gençlerimizi, çocuklarımızı kitaplara alıştırmak en büyük arzumuzdur. Zira biz biliyoruz ki geleceğin şehirleri yalnızca beton yığınlarıyla değil düşünceyle, bilgiyle, irfanla inşa edilir. İşte bu fuar o geleceğin kollarını atıyor, yüreklerimize yeni dünyaların kapısını aralıyor. Bir şehrin gerçek kalbi kültürel mirasıyla atar ve bu fuar Malatya’nın kalbini canlandıran bir nefes gibidir. Kültür bir şehrin kalbidir. Kalbi olmayan şehir sadece taş ve betondan ibarettir. Bizler Malatya’nın kalbini kitapla, kültürle ve sanatla yeniden canlandırmak için buradayız. Bu fuarın şehrimize yeni bir soluk yeni bir umut getireceğine inanıyor her birinizi bu kıymetli etkinliğin bir parçası olmaya davet ediyorum. Malatya tarihsel köklerinden aldığı güçle kültür ve edebiyatın merkezi olma yolunda ilerliyor. Malatya tarihinde olduğu gibi bugünde kültürü ve edebiyatın merkezinde ilerlemeye devam ediyor. Hep birlikte bu büyük hedefe yürüyelim, birbirimizi yeniden kültürün, sanatın ve kitapların aydınlık rehberliğinde parlatıp, yüceltelim” dedi."Bu fuarın bölgemizde ses getireceğine inanıyorum”AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük felaket üzerine şehrimizi ve bizi tekrar fuarlarla buluşturan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim inancımız ve medeniyetimiz kitap üzerine kurulmuştur. İlk emri de ‘Oku’. Dolayısıyla biz medeniyetimizi kurarken, geliştirirken inancımızı öğrenirken kitap en başta. Hayatımızda ve ruhumuzda kitabın ayrı bir yeri var. Malatya’da daha yakın zamana kadar onlarca küçük kitabevleri vardı. Bu kitabevleri aynı zamanda birer fikir kulübüydü. Şimdilerde biraz dijitalleştik. Dijitalleşmenin de esası yine kitaba dayanıyor. Dolayısıyla kitap vazgeçilmezimizdir. Bu anlamda Malatya fuarları her zaman bölgemizde ses getiren fuarlar oldu. Daha yaralarımızı sarma aşamasındayken bu fuarın bölgemizde ses getireceğine inanıyorum. Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar hocam nezdinde fuara teşrif eden tüm yazarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.“Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir”Malatya Valisi Seddar Yavuz da, “Malatya Kültür ve Anadolu Kitap Fuarı’nın düzenlemesinde emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kıymetli ekibine ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, tebrik ediyorum. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir ve Kur-an’ın ilk emri de ‘Oku’dur. Hiç şüphesiz biz okumaya devam ettiğimizde medeniyetimiz yükselmiş Selçuklu ve Osmanlı gibi cihanşümul imparatorluklar oluşmuş, tüm etnik grupları huzur içinde yaşatabilmiştir. Kitap fuarlarının, kültür fuarlarının bilgiye, teknolojiye bakışımızın nere olduğunun kısaca özetleyen bir süreç olarak ele alabiliriz. Hür ve bağımsız olmak için, bu topraklarda başı dik alnı açık gezmek için daha çok çalışmaya, daha çok bilgiye erişmeye ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istiyorum. Malatya Kültür ve Anadolu Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullanarak, Malatya’ya gelen yazarlara ve yayınevlerine teşekkür etti.