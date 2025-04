Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği, Ankara Batıkent’te bulunan Gimsa Park AVM’de down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmamasına sert tepki gösterdi.Dernek Başkanı Şaban Hepekbiç, dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirdi.Açıklamada, "10 Nisan 2025 tarihinde yaşanan bu olay, hepimizi derinden yaralamıştır. Sadece oyun oynamak isteyen özel bir çocuğumuzun alana alınmaması kabul edilemez. Bu ilkel ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.Başkan Hepekbiç, otizmli ve down sendromlu bireylerin topluma kazandırılmasının ve sosyalleştirilmesinin herkesin insani görevi olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir çocuk oyun dışı bırakılamaz. Bu çocukların her biri yeryüzü meleğidir" dedi.Dernek yönetimi, kamuoyunu duyarlı olmaya davet ederek, bu tür olaylara karşı hep birlikte ses yükseltilmesi gerektiğini belirtti.