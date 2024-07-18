2024 LGS ve YKS sonuçlarının açıklanması ile illerin başarı seviyeleri de belli oldu. Sonuçlara göre Yöntemim okulları öğrencilerinden Ahmet Gümüş, TYT’de 547.77 puanla Türkiye 60.sı ve Elazığ 1. si oldu. LGS‘de ise yöntemim Hazardağlı Kurs Merkezi öğrencilerinden Mehmet Said Hasırcı 494.81 puanla genel yüzdelikte 0.05, il yüzdelik diliminde ise 0.01 sıralama ile Elazığ 1. Si oldu.

Sınavlarda ve müsabakalarda başarı gösteren öğrenciler için Yöntemim Okullarında program düzenlendi.

Düzenlenen Program da konuşan Yöntemim Okulları müdürü Erol Şahin, sınavda başarı gösteren öğrencileri açıklayarak gerçek bir kolej ve özel bir okul olma misyonu ile öğrencileri spor, sanat ve eğitim alanında başarıya taşıdıklarını kaydetti. Şahin, “2024 LGS ve YKS sonuçlarının sınava katılan tüm öğrencilere tüm eğitim camiasına ve ailelere hayırlı olmasını diliyoruz. Açıklanan sonuçlara göre yöntem koleji öğrencilerinden Ahmet Gümüş 547,77 puanla Türkiye 60.sı ve Elâzığ 1.si olmuştur. Ayrıca 28 Haziranda açıklanan LGS sınavında Yöntemim Hazardağlı kurs merkezi öğrencilerinden Mehmet Sait Hasırcı 494,81 puanla genel yüzdelikte 0,05 il yüzdelik diliminde ise 0,01 sıralama ile Elazığ 1.si olmuştur. Yöntemim ailesi olarak 2024 TYT VE LGS’de Elazığ 1.si çıkararak öğrencilerimizi akademik anlamda zirveye taşımayı sürdürürken aynı zamanda gerçek bir kolej olma vizyonuyla öğrencilerimizi spor ve sanat alanlarındaki başarılarla da zirveye taşıyoruz” dedi.

Şahin, çeşitli branşlarda emek harcayan ve başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek hayat boyu başarı temennisinde bulundu. Şahin, “Dokuzuncu sınıf öğrencimiz Ebrar Acar 2023-2024 egitim öğretim döneminde tekvando da Avrupa şampiyonu olurken yedinci sınıf öğrencimiz Kasımcan Arkaloğlu, Tubitak resim yarışmasında Türkiye 3.sü, Muhammed Batu Kaya isimli öğrencimiz ise yüzmede Türkiye 2.si olmuştur. Bu anlamda sınavlara, yarışmalara, müsabakalara hazırlanan katılan emek harcayan tüm öğrencileri tebrik ediyor hayat boyu mutluluklar ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.Program çeşitli alanlarda başarı gösteren öğrencilere yapılan plaket taktimi ile sona erdi.