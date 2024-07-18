Tunceli ve Bingöl’de depremin yaşanabileceğini sıklıkla dile getirildiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’dan bu önemli konuya hassasiyet göstereceğine inanıyoruz” dedi.Tunceli ve Bingöl için sıklıkla deprem uyarısı yapılırken Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ’a lojistik merkez kurulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a çağrıda bulundu. Elazığ’ın 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 tarihlerinde iki önemli deprem yaşadığını ve depremden kaynaklı olumsuzlukların giderilerek hak sahiplerinin kısa sürede TOKİ tarafından yapılan güvenli konutlara yerleştirildiğini ve bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ciddi katkıları ve özverili çalışmaları olduğunu ifade eden Başkan Alan, bu çalışmalar dolayısıyla Elazığ’ın yapı stokunu önemli oranda yenileyen deprem güvenli bir şehir olduğunu dile getirdi.Birçok bilim insanı ve yer bilimcinin Tunceli ve Bingöl ilinde yaşanacak ve önemli yıkımlara sebep olacak deprem konusunda yöneticileri ve halkı uyardıklarına dikkat çeken Başkan Alan, “Bilindiği gibi tüm bilim insanları Tunceli ve Bingöl illerimizde büyük yıkımlara sebebiyet verebilecek bir depremin yaşanabileceğini sıklıkla dile getiriyorlar. Rabbim böylesi bir felaketi yaşatmasın ama yaşandığı takdirde bu bölgeye en yakın şehir olarak Elazığ, devletimizin ve halkımızın yardımları ile teknik destekleri ulaştırabilecek ve yardıma koşacak ilk şehir konumundadır. Olası depremin olumsuzluklarının kısa sürede giderilmesi amacıyla, ilimizin ekonomik anlamda güçlü olmasıyla birlikte, özellikle olası deprem bölgesinde halkımızın ihtiyaç duyulan malzemelerin etkin bir organizasyon aracılığıyla kısa sürede afet bölgelerine ulaştırılması için Elazığ’da lojistik bir merkeze ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Odamız öncülüğünde valiliğimiz, belediyemiz ve diğer paydaşlarımızın destekleri, ilimiz milletvekillerinin girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkıları ile Elazığ’a lojistik merkez yapılması hususunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’dan bu önemli konuya hassasiyet göstereceğine inanıyoruz” diye konuştu.