Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı toplantılarının 2’nci birleşiminde Yeşilyurt Belediyesinin 2025 yılı tahmini bütçesini oy birliğiyle 2 Milyar 312 Milyon TL. olarak kabul etti. Meclisin açılışında konuşan Başkan Geçit, 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Yeşilyurt Belediye Meclisinin Ekim Ayı Toplantıları 2.Birleşimi gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Merkez üssü Kale İlçemiz olan, saat 10:46’meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabı Allah, bizleri daha büyük felaketlerden korusun ve muhafaza etsin. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla hemşehrilerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.Ekim Ayı Toplantısı 1.Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Yeşilyurt Belediyesi 2025 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçe tasarısı, Meclisin ilk gündemi olarak ele alındı ve karara bağlandı. Yeşilyurt Belediyesinin 2025 Mali Yılı tahmini bütçesi, Meclis üyelerinin oy birliğiyle aldıkları kararla birlikte 2 milyar 312 milyon TL. olarak belirlendi.Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 2025 yılı bütçesinin Yeşilyurt’a hayırlı olmasını dileyerek, “Ekim Ayının ilk toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna devredilen 2025 yılı tahmini bütçemiz, komisyonunda detaylı bir şekilde görüşüldü. Yapılan titiz çalışmaların neticesinde tahmini bütçemizi 2 milyar 312 milyon TL. olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hayırlı hizmetlere, hayırlı eserlere vesile olur. Bütçemiz üzerinde titiz bir çalışma yürüten meclis üyelerimize, komisyon üyelerine, bürokratlarımıza ve çalışanlarımıza titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Belediye Meclisinin onayladığı bütçenin ilçeye ve vatandaşlara en güzel yatırımlarla dönmesini sağlayacaklarına vurgu yapan Başkan Geçit, “Bütçemizin her kuruşunu ilçemiz ve hemşehrilerimiz için değerlendireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri hayata geçirmek ilçemiz için, geleceğimiz için çok önemlidir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde öncelikle deprem yaralarını sarmak adına ekibimizle birlikte çok yoğun çalışıyoruz. İlçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için bundan sonraki dönemde aynı kararlılıkla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi eskisinden daha güzel bir kent hüviyetine ulaştıracağız. Göreve gelirken “merkez ve kırsal ayrımı asla yapmayacağız, her mahallemiz bizim için özeldir, ilçemizin her noktasına eşit hizmetler taşıyacağız” sözünü vermiştik, bugüne kadar bu sözümüzü yerine getirdik, bundan sonrada aynı bakış açısıyla hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Bize emanet edilen bu görevi başarıyla yerine getirmek için titiz ve planlı çalışıyoruz. 2025 yılında ilçemizi ayağa kaldırmak için çok ciddi ve önemli yatırımları ilçemizle buluşturmayı hedefliyoruz. Meclisimiz tarafından kabul edilen tahmini bütçemizde yapılacak yatırımlara yol göstericisi olacaktır” ifadelerini kullandı.Toplantıda ayrıca Yeşilyurt Belediyesi 2025 Mali Yılı belediye ücret tarifesi de görüşülüp kabul edilirken, gündemdeki imar maddelerinden bazıları kabul edildi, bazıları ise İmar Komisyonuna havale edildi.Ekim Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını 06 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek. Toplantının sonunda, bugün saat 10:46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan bir dönem Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği görevinde de bulunan Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, “Öncelikle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Bugün ki deprem artçı bir deprem değildir, Yeşilyurt’un merkezinden geçip Kale İlçemize kadar uzanan, 2020 yılındaki Elazığ Sivrice depreminden sonra aktif hale dönüşen deprem fayının segmentinde meydana gelmiştir, artçı depremler olabilir. Bingöl tarafında sıkıntı var gibi gözüküyor" diye konuştu.