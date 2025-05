Yeşilyurt Belediyesi, zirai don nedeniyle mağdur olan üreticilere destek olmak amacıyla 250 bin adet sebze fidesini ücretsiz olarak dağıttı.Yeşilyurt Belediyesi, Nisan ayında yaşanan zirai don olayından etkilenen üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla 250 bin adet sebze fidesi dağıttı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nce organize edilen dağıtım programı, Çilesiz Semt Pazarı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.Domates, biber ve patlıcan gibi fidelerin üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldığı etkinlikte konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, doğal afetlerden etkilenen çiftçilere yönelik desteklerin süreceğini belirtti. "Bu destek sadece bir fide yardımı değil; üretime olan inancımızın, toprağa olan saygımızın ve sizlere olan güvenimizin bir göstergesidir" diyen Başkan Geçit, üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.Geride kalan bir yılda 35 ton arpa ve 44 bin meyve fidanı dağıttıklarını hatırlatan Geçit, yeni dönemde kaba yem üretim tesisleri gibi projelerle tarımsal kalkınmayı daha da güçlendireceklerini söyledi. "Her şey üretim, her şey tarım, her şey çiftçilerimiz için" diyen Başkan Geçit, yerli üretimi desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.Fide dağıtım etkinliğine Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.