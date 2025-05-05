Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) akademisyenler ve öğrenciler tarafından Gazze yararına yardım kampanyası düzenlendi.Van YYÜ yerleşkesinde kurulan çadırda, öğrenciler ile akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler ve getirilen kıyafetler satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında elde edilecek gelirin Gazze’ye ulaştırılacağı bildirildi. Yardım kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cihat Öztay, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade ederek, bu saldırılarda binlerce masum insanın öldürüldüğünü söyledi. Bu saldırılara duyarsız kalınmaması gerektiğini vurgulayan Öztay, "Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Ancak düzenlediğimiz yardım kampanyası ile katkı sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve eşlerinin hazırladığı yiyecekler satışa sunuluyor. Elde edilecek gelir Gazze’ye ulaştırılacak. Keşke tüm dünyada bu saldırıların durması için büyük tepkiler gösterilse ve İsrail’i durdurmak için adımlar atılsaydı. Saldırıların bir an önce durmasını istiyoruz" dedi.Savaş’ta masum kadın ve çocukların öldürüldüğünü belirten öğrenciler de, "Gazze’de yaşananlar insanlık dramına dönüştü. Tüm insanlar saldırıların son bulmasını istiyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Filistin halkının sesini tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederim" diye konuştular.