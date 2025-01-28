Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz dört yıl geri ödemeli kredi desteği, Elazığ’da beyaz eşya satışlarını arttırdı.2025 yılını ’Aile Yılı’ ilan ettiklerini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere, 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini açıkladı. Yeni evlenecek çiftler, evlilik kredisi sayesinde beyaz eşya, çeşitli koltuk takımı, mutfak takım ve aletleri gibi önemli ürünleri kolaylıkla alabilecek. Bu çerçevede evlenmeyi düşünen çiftler, beyaz eşya almak için mağazalara giderek fiyat araştırması yapmaya başladı. Evlilik kredisi kapsamında beyaz eşya satışlarında çok iyi geri dönüşler aldıklarını belirten satış sorumlusu Ramazan Öner, çalışmanın evlilik yolunda ilerleyen gençlerin bir nebze de olsa yükünü hafifletme açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Elazığ’da bir beyaz eşya mağazasının satış sorumlusu Ramazan Öner, ’’25 yıldır faaliyet gösteren bir mağazada satış sorumlusu olarak görev yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de yapmış olduğu evlilik kredisi kapsamında yapılan bu organizasyon sonrasında beyaz eşya satışlarında çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Evlilik yolunda ilerleyen gençlerin bir nebze de olsa yükünü hafifletme açısından olumlu bir gelişme oldu. Beyaz eşyalarda buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi, televizyon ve oturma grubu gibi eşyaları bu kampanya ile çok kolay bir şekilde alınır oldu. Bu anlamda bizlerde buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerimize tavsiyemiz bu kampanyayı detaylı bir şekilde araştırıp, bizim gibi gençlere destek veren yardımcı olan mağazalara gelerek evlilik yolunda bu güzelliklerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu anlamda bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kampanya çerçevesinde fiyat, çeşitlilik ve destek anlamında mağazacılık olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerin evlilik yolunda kısmen de olsa zorluklarını ve yüklerini hafifletmek açısından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.